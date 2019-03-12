В Ірані пару заарештували за публічне пропозицію руки і серця

Поліцейські не оцінили прояв почуттів.



Іранець зробив пропозицію своїй дівчині в торговому центрі. Копа не сподобався такий жест, і вони заарештували закоханих.

Відео з місця інциденту показали в Twitter.

На відео видно, як чоловік посеред натовпу, пелюсток троянд і кульок стає на коліно і дістає кільце. Він пропонує своїй дівчині стати його дружиною, і вона погоджується. Натовп, що став свідком радісного моменту, почала вітати пару.

Однак поліція привітати закоханих не захотіла. Для них така поведінка здалося неприйнятним, адже суперечить ісламським принципам і нібито пропагує “розбещеність західної культури”. Пару заарештували, але згодом звільнили під заставу.