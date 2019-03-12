Забути складніше, ніж запам’ятати: нейробіологи

Біологи з Техаського університету в Остіні провели невелике дослідження за участю добровольців і з’ясували, що активність їх скроневої частки підвищувалася при забуванні інформації — у порівнянні з запам’ятовуванням.
Попередні дослідження порівняно процесів забуття і запам’ятовування зосереджувалися на таких зонах мозку, як префронтальна кора і гіпокамп. Перша бере участь в організації складного когнітивного поведінки, наприклад у процесі прийняття рішень, а друга — центр консолідації пам’яті. Тепер же вчені зосередилися на скроневій частці — зоні, яка спільно з гиппокампом бере участь у формуванні довгострокової пам’яті й разом з тим обробляє візуальну і слухову інформацію.
В ході невеликого досвіду вчені показували чоловікам і жінкам серію різних картинок і в процесі просили запам’ятати одні і забути інші. Добровольці не мали психічних і неврологічних захворювань. Під час показу картинок автори стежили за роботою вентральної скроневої частки за допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ).
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Сканування показало, що, коли люди намагалися забути зображення, активність скроневої частки ставала більш вираженою порівняно із запам’ятовуванням, але не досягала піку. Дослідники назвали її помірною активацією. Відкриття узгоджується з гіпотезою немонотонній пластичності, яка передбачала, що помірне порушення повинно призводити до послаблення синапсів.
Крім того, вчені помітили іншу цікаву особливість: люди успішніше забували сцени оточення, ніж обличчя. Автори пов’язують це з емоційним забарвленням, яка у випадку з людським обличчям може впливати на успішне ненавмисне запам’ятовування.
Дослідження процесів забування необхідно не тільки для розуміння фундаментальних принципів роботи мозку, але і для розвитку фармацевтичних препаратів, які допомогли б боротися з травмуючими спогадами.
Минулого року психологи з Університету штату Мічиган провели два досвіду з великими вибірками, які показали, що в пам’яті людей події відкладаються у тимчасовому порядку, навіть якщо вони ніяк між собою не пов’язані.
Як писав портал «Навколо світу. Україна», наркоманію запропонували лікувати стиранням пам’яті.
За матеріалами Journal of Neuroscience
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