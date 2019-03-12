Британія випустила монету з чорною дірою

Її створили в честь Стівена Хокінга.



Королівський монетний двір Великобританії випустив монету на честь вченого Стівена Хокінга. На монеті номіналом в 50 пенсів зображена чорна діра – саме їх вивченням займався знаменитий учений.

«Я намагалася помістити велику чорну діру на маленьку монету і хотіла б, щоб він [Хокінг] все ще був тут, щоб посміятися над цим», – розповіла Едвіна Елліс, розробила дизайн монети.

Монети з чорною дірою випущені у виконанні з різних сплавів і коштують від 10 до 795 фунтів (золоті). Весь тираж монет вже зарезервований, повідомив Королівський монетний двір у своєму твіттері.

Фізик-теоретик і популяризатор науки Стівен Хокінг – один з найвідоміших учених сучасності – помер у березні 2018 року у віці 76 років.