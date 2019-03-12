Щоб обійти Бойко на виборах, Вілкул буде використовувати «червоних директорів» ахметівського крила, — Чорновіл

На думку політолога Тараса Чорновола, об’єднання Євгена Мураєва та Олександра може суттєво вплинути на підсумки президентських виборів. «Жертвою» цього об’єднання може стати Юрій Бойко.

Про це політолог заявив у відео-інтерв’ю для видання Politeka.

За словами політолога, щоб обігнати Бойко на виборах, Вілкул як зазвичай, буде використовувати свої старі методи і покладати великі надії на «червоних директорів» ахметівського крила.

«Вілкул розраховує на волю й позицію «червоних директорів» ахметівського крила». Вони, по суті, контролюють гігантські території», — констатує Чорновіл.

Крім того, ахметівські директора контролюють сотні тисяч працівників і вони завжди дуже жорстко змінювали загальну картину, нагадує Чорновіл.

«Соціологія може вам показувати, що перемагає Бойко, а за останні кілька днів підуть від будинку до будинку, або проведуть профспілкові збори, і працівникам донесуть інформацію…», — констатує політолог.

При цьому політолог заявив, що після розколу Оппоблока, Бойко перестав контролювати більшість обласних партійних організацій Опозиційного блоку, а для всього ахметівського крила він став ще і «рейдером». Тому війна за голоси цих кандидатів буде більше ніж принципова.