Ніна Матвієнко різко накинулася на Порошенка: «Будьте прокляті!»

Відома народна артистка України Ніна Матвієнко прокляла президента Петра Порошенка, а також інших українських політиків за війну на Донбасі.

Про це стало відомо з відео на YouTube, повідомляє портал Акценти.

Так, Ніна Матвієнко зазначила, що високопоставлені чиновники спочатку використовували Майдан, щоб отримати владу і доступ до грошових потоків. Тепер же вони використовують війну, щоб збагатитися.

Крім того, за її словами, Майдан був організований штучно і його провели виключно в інтересах правлящей верхівки, а Україна воює з їх родичами.

«Я стою на колінах перед Богом і кричу: будьте ви прокляті за синів наших, за дітей. Я знаю, хто вороги — кривава еліта… Я їм не пробачу цього ніколи», — сказала Матвієнко.

У відео вона гарненько «пройшлася» по Арсенію Яценюку (після держперевороту став прем’єр-міністром України), Віталія Кличка (став мером Києва) і Олега Тягнибока (лідеру партії «Свобода»).

Раніше повідомлялося, що Ніна Матвієнко здивувала різким випадом у бік українців.

У відео вона постала в образі проповідниці, яка проклинає за те, що сини України йдуть на братовбивчу війну за Путіна, Порошенко, Ахметова і Коломойського.

Варто зазначити, що у Матвієнка, у якої так болить серце за дітей України, ні разу не відвідала солдатів в госпіталі. Виходить, що вже п’ятий рік ми ховаємо українців, бачимо як вони страждають, але ще жодного разу не чули, що хтось скаржиться на те, що захищав свою землю і воював проти «братів».

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