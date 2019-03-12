В Японії знайдений найстаріший чоловік на Землі: 116 років

В Японії знайшли найстарішу жінку на землі.

Мова йде про Кані Танака, передає Апостроф. Її віці 116 років, з-за чого вона увійшла в Книгу рекордів Гінесса.

Присудили її це звання в будинку пристарілих з міста Фукуока. Жінка народилися в 1903 році. Її чоловік загинув ще в часи Другої світової війни. Японка досі намагається розвиватися і вивчає математику в 116 років.



Кана Такана по центру на фото.

Лікарі рекомендують випивати людям старше 50 років трохи алкоголю для хорошого самопочуття і профілактики різних захворювань.

Дослідники з Бостонського медичного центру дійшли висновку, що невелика кількість алкоголю допомагають знизити ризик виникнення таких хвороб, як слабоумство, цукровий діабет, інсульт, остеопороз і ишемческая хвороба серця, пише znaj.

Експерти провели дослідження, в ході яких оцінили кількість смертей і вік потенційної загибелі людей у зв’язку з вживанням алкоголю в США в період з 2006 по 2010 рік

Вони виявили, що вино по-різному може позначитися на організмі людини залежно від віку.

За їх даними, майже 36 % смертей, спричинених вживанням алкоголю, зачіпає людей у віці від 20 до 49 років.

Що стосується людей у віці 65 років і старше, то приблизно 35 % смертей з них викликані алкоголем.

Однак серед літніх людей стався величезний сплеск смертності, предотвращенной алкоголем — 80%.

За словами вчених, це пов’язано зі сприятливим впливом алкоголю на серцево-судинні захворювання і жовчні камені.

Попередні дослідження показали, що вживання невеликої кількості алкоголю знижує рівень холестерину в жовчі, тим самим знижуючи ризик розвитку жовчних каменів.

За даними клініки Майо, помірне вживання алкоголю для жінок і чоловіків старше 65 років становить один келих в день

Це близько пінти пива, 140 грам вина вина чи 50 грамів міцних спиртних напоїв.

Переваги можуть включати зниження ризику розвитку серцевих захворювань і, можливо, зниження ризику розвитку інсульту і діабету.

Нагадаємо, вчені розповіли про користь холестерину для літніх людей.

Сімдесят років знадобилося вченим для того, щоб виявити користь шкідливого холестерину для людей похилого віку.

Часто літні люди страждають від проблем з пам’яттю, однак цього можна уникнути. Вчені заявили, що для цього потрібно дотримуватися високий рівень холестерину. Дослідженням у цій галузі займалися наукові фахівці з Медичної школи Ікан в Нью-Йорку.

Вчені повідомили, що літні люди, у яких був більш високий рівень холестерину, набагато рідше страждали від порушень когнітивних функцій. Ризики знижувалися на 32 відсотки. За словами фахівців, вони дійсно були спантеличені таким явищем, адже холестерин погано впливає на здоров’я мозку в старості. При цьому відкриття здатне призвести до створення першого в світі ліки від деменції.

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Суспільство

Вивчення тривало протягом сімдесяти років. Для того, щоб зробити такі висновки, вчені задіяли у випробуванні більш ніж п’ять тисяч людей. Виявилося, що учасники у віці від 85 до 94 років мали хороші розумові здібності, навіть незважаючи на те, що рівень холестерину у них був збільшений до 40 років.

«Ми не думаємо, що високий рівень холестерину хороший для здоров’я мозку в 85 років, але він може допомогти нам ідентифікувати тих, хто менш схильний до ризику постраждати від недоумства. Дані нашого дослідження мають важливі наслідки для вивчення генетичних та інших факторів, пов’язаних зі здоровим когнітивним старінням», – сказав професор Джеремі Сильверман.

Нагадаємо, вчені спростували користь переливання крові для омолодження.

Як повідомляв Hyser, нідерландські вчені визначили головний фактор, що впливає на жіноче довголіття.

Також Hyser писав, що 111-річний старець поділився секретом довголіття, доступним кожному.