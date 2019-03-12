MARUV потрапила в новий скандал з Росією: «Буду підтримувати»

Українська співачка MARUV, яка перемогла на Національному відборі на Євробачення-2019, але відмовилася їхати на пісенний конкурс, повідомила, кого буде підтримувати навесні.

Вона розповіла, що буде дивитися номери всіх учасників, але напевно підтримає учасника від Росії, свого приятеля Сергія Лазарєва, передає Обозреватель.

«Буду підтримувати всіх. Не знаю, треба дивитися на номер, виступи. Зрозуміло, з-за мого доброго ставлення до Сергійка, у нас з ним класна, цікава спільна історія є, тому буду його підтримувати. Але, крім цього, хочеться подивитися інші виступи, підтримати тих артистів, які будуть робити крутий перформанс і щось цікаве», — пояснила MARUV.

Крім того, співачка додала, що більше не піде на Національний відбір.

«Я перебувала на відбори на все життя. Спасибі за те, що підтримували мене, але ще раз піти на відбір я не наважуся. З темою конкурсу треба зав’язувати. Це вже пережила себе», — заявила MARUV.

Раніше повідомлялося, що Україна може потрапити на Євробачення.

Таку заяву зробив віце-прем’єр з гуманітарних питань В’ячеслав Кириленко.

«Рішення Національної суспільної телекомпанії України (НОТУ) щодо неучасті у «Євробаченні» було, звичайно, передчасним. Але змінити його можна ще навіть і зараз», — сказав Кириленко.

Кириленко додав, що рішення про участь України в Євробаченні знаходиться в компетенції «Громадського ТБ».

Крім того, віце-прем’єр повідомив, що зокрема, було вирішено звернутися до Держкомтелерадіо, держателю 100% акцій Національної громадської телерадіокомпанії України, щоб вони в контакті з НОТУ попрацювали над зміною правил проведення конкурсу щодо визначення українського представника на Євробаченні.

«Щоб всі ці речі – гастролі на території країни-агресора, територіальна цілісність, інформаційна безпека – були враховані», – підкреслив Кириленко.

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Чиновник запевнив, що Держкомтелерадіо та НОТУ «сядуть, попрацюють, і таких рецидивів на наступному відборі не буде»

Місце співачки в рейтингах букмекерів несподівано зайняла досить неординарна група Hatari.Спочатку букмекери давали MARUV прогноз 4 місця на Євробаченні 2019. Однак після скандалу, який розгорівся в Україні, вакантне місце зайняв інший колектив.

Нагадаємо, розкрито скандальні зв’язки учасниць Нацвідбору з ватажком Криму.

Як повідомляв Hyser, доля України на Євробаченні-2019 вирішена.

Також Hyser писав, що на Євробачення 2019 поїде Сердючка.