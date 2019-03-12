Дієтолог розкрила всю правду про популярні способи схуднення: це шкідливо для здоров’я

Придумано безліч способів для схуднення, але всі вони правильно впливають на організм, розповіла лікар

Заради стрункої фігури жінки готові на численні дієти, і тим самим піддають ризику свій організм. Про це повідомляє Politeka.

Лікар-дієтолог Людмила Бабич розповіла, що найбільш поширеною помилкою багатьох людей, які борються із зайвою вагою читається вибір жорсткої нетривалій дієти, яку можна лише пережити, а після повертатися в колишній режим.

Після закінчення дієти відбувається так званий «зрив», що згубно впливає на фізичний стан в цілому. Організм отримує подвійний удар – по-перше, при множинних дієтах ми не отримуємо потрібної кількості поживних речовин і вітамінів. Метаболізм сповільнюється. Цим пояснюється той факт, що в перші дні вага йде значно швидко, а через тиждень, навіть якщо вам необхідна чимала втрата ваги, стрілка ваг вперто стоїть на одному і тому ж місці.

А по-друге, налетая на смачну, але жирну, солодку і смажену їжу після жорсткого утримання їжі, ви наносите удар по шлунку і печінки, а також шкодите серцево-судинної системи. При тому даєте організму зайві калорії, які він тут же починає відкладати у вигляді жирів, побоюючись, що ви знову повернетеся в режим голодування.

Ще одна проблема – це таблетки, мікстури, пілюлі і пластирі для швидкого схуднення. Лікар згадує, що провівши весь день в офісному кріслі, а вечорами валяючись на дивані з тарілкою булочок або тістечок, схуднути нереально. Також не існує такої таблетки, яка без шкоди для здоров’я допоможе вам скинути зайві кілограми.

«В якійсь мірі дієвими можна назвати таблетки, які пригнічують відчуття голоду або так звані тайські таблетки, але всі вони порушують нормальну роботу організму і вже через тиждень після їх прийому пацієнти починають відчувати млявість, постійні запаморочення, апатія, болі в шлунку і впадають у депресію. Варто припинити їх прийом і симптоми з часом минають, але і зайві кілограми теж повертаються, причому їх стає більше, ніж було до прийому таблеток.

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Суспільство

Ще один вид препаратів – чаї, капсули і настої для схуднення, які мають або сечогінний, або проносний ефект, а часом і обидва відразу. В такому разі ви, дійсно, втрачаєте вагу, але не спокушайтеся – весь жир на місці, організм втрачає воду, а разом з нею «вимиваються» корисні речовини. З таким успіхом цілком можливо просто довести себе до виснаження, відмовившись від води на кілька днів. Тільки ні стрункішою, ні здоровіше від цього ніхто не стає. А заробити безліч хвороб цілком легко.

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