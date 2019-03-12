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Начальник відділення ЗСУ отримав від Міністерства оборони нерухомість за вісімсот тисяч

12.03.2019

Начальник відділення Військової служби правопорядку Міністерства оборони України Павло Богуш отримав від держави приміщення у Львові вартістю вісімсот тисяч гривень.

Продавець нерухомості – квартирно-експлуатаційний відділ м. Львова Міністерства оборони України.

Також у суттєвих змінах чиновник вказав купівлю автомобіля Тойота 2015 року випуску за 423 тисячі 213 гривень, який Богуш придбав у фізичної особи.

Альо прибутки чиновника ніяк не сходяться з його витратами. Наприклад, за 2018 рік Богуш задекларував дохід: зарплату 176 тисяч 560 гривень та благодійну допомогу від Львівської міської ради у розмірі 101 тисяча гривень.

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