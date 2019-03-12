«Всі розмови про хабарі для закриття або затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності», — Лисенко о нової серії розслідування Bihus.info

У Генеральній прокуратурі заперечують інформацію розслідування Bihus.info щодо хабарів за закриття або затягування справ про розкрадання в оборонній сфері.

«Торкаючись теми розслідувань по «Укроборонпрому». У ГПУ розслідують тільки одне виробництво. В його рамках закон дає можливість прокуратурі розслідувати некорупційні злочину. Відповідно, було два напрями розслідування:

1. Шахрайство. Цей епізод в суді з 2018 року. На лаві підсудних знаходиться, зокрема, і співробітник СБУ, який згадується в розмовах з фігурантом розслідування — Рогозою.

2. За несплату податків. Оголошено підозру, взыскалась чимала сума недоїмки до держбюджету.

Тому всі розмови про хабарі для закриття або затягування справи з боку ГПУ не відповідають дійсності», — написав він.

Щодо корупційної складової Лисенко повідомив, що розкрадання або корупційні дії посадових осіб «Укроборонпрому» — виняткова підслідність НАБУ, додавши, що про це йдеться в інтерв’ю генпрокурора Юрія Луценка виданню Цензор.НЕМАЄ.

«Зараз триває службова перевірка з використанням детектора брехні щодо обставин можливого «зливу» матеріалів виробництва», — підсумував Лисенко.