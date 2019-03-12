У США жінка 30 разів за день виграла в лотерею

Жінка придбала 30 квитків.



Мешканка американського штату Вірджинія Дебора Браун виграла в лотерею 30 разів за один день.

Жителька Річмонда пішла на поводу у своєї інтуїції, що підказувала, що їй сьогодні пощастить і купила лотерею. Дівчина взяла 20 білетів миттєвої лотереї Pick 4, які стоять по одному долару.

На всіх квитках була однакова комбінація цифр, і американка вирішила придбати ще десять, вибираючи такі ж цифри.

Виявилося, що всі 30 квитків щасливі, більше того, кожен з них приніс жінці максимальний виграш – по 5 тисяч доларів. Браун шокована таким везінням і поки не знає, куди витратить свої 150 тисяч доларів.