САП направила генпрокурору подання на зняття недоторканності з нардепів Скуратівського і Дзензерського

Народні обранці хочуть притягнути до відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей

Спеціальна антикорупційна прокуратура направила генпрокурору подання на зняття недоторканності з депутата від фракції РПЛ Сергія Скуратівського і представника «Народного фронту» Дениса Дзензерського.

Про це прес-служба САП повідомила на сторінці в Facebook.

Наголошується, що при процесуальному керівництві САП детективи НАБУ зібрали достатньо доказів, щоб притягнути цих нардепів до кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірних відомостей (йдеться про порушення, передбаченому ст. 366-1 КК україни).