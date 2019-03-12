В Інтернеті створили онлайн-базу фінансових та корупційних злочинів ТОП-політиків України — Ukrainian Papers

Видання Ukrainian Papers повідомило, що створена онлайн-база, де будуть публікуватися десятки тисяч особистих листувань і таємних документів топ-політиків України.

Зазначено, що файли в базі знаходитимуться у відкритому доступі.

Повідомляється, що першими документами, які опублікують, будуть пов’язані зі скандалом навколо сім’ї відомих Гладковских, і корупції в оборонній сфері.

В анонсі уточнили, що буде розкрита інформація про сина-бізнесмена екс-першого заступника глави РНБО Олега Гладковського — Ігоря.

Зокрема, про те, що він є почесним консулом Сейшельських островів в Україні, номінальним власником офшорів свого батька і хрещеником чинного президента України Петра Порошенка.