В Україні можна ввести безкоштовне страхування, але тільки збільшивши податкове навантаження, — Супрун

Щоб ввести таку систему, треба до чинного відрахувань, які складають більше 40% зарплатного фонду, додати ще 10-12%

В Україні можна ввести систему безкоштовного страхування шляхом збільшення податкового навантаження на роботодавців та працівників. Про це повідомила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

«Безкоштовного страхування немає. У всьому світі за нього платять роботодавці та їх працівники. Наприклад, у Німеччині відрахування на охорону здоров’я становлять понад 15% фонду заробітної плати, у Франції — близько 13, у Польщі — 12%. Це витрати тільки на охорону здоров’я без інших податків», — йдеться в повідомленні.

Супрун зазначила, щоб запровадити таку систему в Україні, потрібно до чинного відрахувань, які складають більше 40% зарплатного фонду, додати ще 10-12%.

«За неповнолітніх дітей, непрацездатних, безробітних і пенсіонерів медичні страхові внески в повному обсязі буде платити держава», — повідомила міністр.

Державне медичне страхування, яке у 2018 році почало впроваджувати Міністерство охорони здоров’я, передбачає, що всі громадяни України вже застраховані (за свої медичні послуги вони заплатили з загальних податків). Тобто, купуючи товар в магазині, ви оплачуєте своє медичне страхування. За ці податки ви отримуєте гарантований державою страховий пакет — перелік медичних послуг.

Як зазначає Моз, вони впроваджують економічно реалістичний гарантований пакет, який відповідає можливостям їх бюджету і дозволить поступово піднімати зарплати медикам і підвищувати якість послуг.

У 2020 році В Україні з’явиться державна програма медичних гарантій, яка буде покривати всі рівні медичних послуг, включно зі стаціонарними. Паралельно з 2020 року в Україні має розпочатися активне розвиток медичного страхування.