Японський імператор приступив до зречення від престолу

Це єдиний діючий імператор у світі.



В Японії імператор Акіхіто приступив до серії ритуалів, які призведуть до його зречення від престолу.

Перша частина ритуалів пройшла в Токіо на території палацу імператора. Одягнений у старовинний костюм Акіхіто відвідав головне імператорська святилище Касикодокоро.

Імператор повідомив свого далекого предка, богині сонця Аматерасу, про своє зречення і його дату.

Потім Акіхіто здійснив подібну церемонію в двох інших святилищах – Корэйдэн і Сінден, де шанують інших імператорських предків і різних божеств.

Пізніше Акіхіто проголосить бажання зректися у місті Нара перед мавзолеєм першого імператора Дзімму.

Також імператор відвідає святилище Ісе – головну shinto shrine та мавзолей свого батька імператора Хірохіто, розташований у Токіо.

Сама церемонія зречення пройде 30 квітня на території імператорського палацу.

Нагадаємо, влітку 2016 року Акіхіто висловив готовність зректися престолу у зв’язку з проблемами зі здоров’ям.

У зв’язку з цим парламент Японії прийняв спеціальний закон, який дозволив Акіхіто зректися престолу.

Акіхіто посідав імператорський трон протягом 27 років – в 1989 році він став спадкоємцем імператора Хірохіто, при якому Японія воювала у Другій світовій війні.

Офіційно Акіхіто вважають 125-м імператором династії, безперервно правлячої Японією з 660 року до нашої ери, коли першим японським монархом став Дзімму.

На сьогоднішній день Акіхіто вважається єдиним правлячим в світі імператором.