Пашинський агітує за Порошенка в Житомирській області – ЗМІ

В честь Міжнародного жіночого дня 8 березня медичних працівників Житомирської області привітали цукерками, які випустила Житомирська кондитерська фабрика, з рекламою партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

У видавництві зазначили, що в їх розпорядження потрапили ці цукерки, які їм віддали медпрацівники Житомирської області.

«Правда, медики не ризикнули поласувати цукерками, оскільки термін придатності солодощів минув», — пишуть журналісти.

Нагадується, що з 2015 року Житомирська кондитерська фабрика була захоплена рейдерським способом, а зараз знаходиться під контролем народного депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського.