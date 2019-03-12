Європарламент виступив за припинення Північного потоку-2

Газопровід може стати політичним інструментом.



Європарламент вважає за необхідне звернути проект будівництва газопроводу Північний потік – 2. Про це йдеться у схваленій у вівторок доповіді ЕП ПРО політичних відносинах між Європейським союзом і Росією.

“Європарламент підкреслює, що в даний час Євросоюз є головним торговим партнером Росії і що ЄС збереже свою позицію як ключового економічного партнера в осяжному майбутньому. Але в той же час він вказує на те, що газопровід Північний потік – 2 посилює залежність ЄС від поставок російського газу, що ставить під загрозу внутрішній ринок ЄС і не відповідає положенням енергетичної політики ЄС та її стратегічним інтересам – і тому повинен бути зупинений”, – йдеться у тексті доповіді.

Також Європарламент “висловлює жаль з приводу політики Росії, що виражається у використанні її енергетичних ресурсів в якості політичного інструменту для надання, підтримки і посилення свого політичного впливу і тиску на зону, яку РФ вважає своєю сферою впливу. А також для впливу на кінцевих споживачів”.

При цьому в доповіді підкреслюється, що “жодні нові проекти не повинні здійснюватися без попередньої юридичної оцінки їх правового відповідності законодавству ЄС і узгодженим політичним пріоритетам”.

У документі наголошується також, що Євросоюз залишається прихильний до завершення проекту створення Європейського енергетичного союзу та задачі забезпечення диверсифікації своїх енергоресурсів”.

Також у тексті говориться, що “існує потреба у створенні більш надійним і більш стратегічної енергетичної інфраструктури в Євросоюзі, його державах-членах і в країнах Східного партнерства з тим, щоб підвищити їх стійкість до російським гібридним дій”.

Європарламент підтримує якнайшвидше завершення формування інтегрованого Європейського енергетичного союзу, який в майбутньому буде включати східних партнерів”, – вказується в документі.

Крім того, у прийнятому доповіді йдеться, що Європарламент більше не розглядає Росію як стратегічного партнера.