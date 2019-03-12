Нардеп з фракції Порошенко пішов до Зеленському

На черговій зустрічі команди «Зе!» Володимира Зеленського обговорили створення нової антикорупційної програми для України. Серед запрошених експертів в компанії Володимира Зеленського помітили народного депутата від «Блоку Петра Порошенко» Сергія Лещенка.

За словами політика, незалежно від результату виборів президента, важливо, щоб в Україні «були незалежні інститути, які карають за розкрадання бюджетних грошей».

Він особисто підтвердив, що зустрічався з командою шоумена Володимира Зеленського, який балотується в президенти, «для просування антикорупційної порядку денного на виборах».

«У понеділок разом з групою антикорупційних експертів я взяв участь у зустрічі з Володимиром Зеленським для просування антикорупційного порядку денного на виборах. І зараз з цього приводу «порохоботы» розганяють хвилі в інтернеті. Зеленський вирішив знімати зустріч на камеру для свого влога, а для нас навіть краще, щоб цей порядок дня звучав як можна голосніше. Я не проти, якщо максимальне число кандидатів заявить про готовність робити правильні для країни речі», — зазначив нардеп.

Лещенко пояснив, що антикорупційний порядок денний передбачає: гарантії збереження незалежності НАБУ, призначення чесного керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, створення незалежного Антикорупційного суду, перезапуск НАЗК, який відповідає за електронні декларації та видачі бюджетних грошей партіям, позбавлення СБУ функцій переслідувати бізнес.

«Я переконаний, що це чесні мети в інтересах всього суспільства. Зеленський, подобається це комусь чи ні, один з лідерів перегонів, і може стати головою фракції в майбутньому парламенті. Але навіть якщо він залишить політику, все одно добре, щоб він розумів важливість антикорупційної боротьби і став агентом просування цієї повістки дня. Схоже спілкування у мене було також з Юлією Тимошенко та Анатолієм Гриценко. Я цього не соромлюся, і мої контакти ніяк не впливають на критику цих політиків у випадку просування шкідливих для країни ідей», — заявив політик.