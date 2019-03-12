Ватажок найбільшого ізраїльського наркокартелю затримано у Києві, — СБУ

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України спільно з поліцією держави Ізраїль під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України блокували діяльність найбільшою за останнє десятиліття міжнародної мережі інтернет-торгівлі наркотиками.

У повідомленні зазначається: «Правоохоронці встановили, що в 2017 році громадянин Ізраїлю в одному з соціальних месенджерів створив інтернет-канал для збуту оптових партій наркотичних засобів і психотропних речовин.

За кілька років нелегальний бізнес розширився і такі «торговельні майданчики» почали функціонувати в інших соціальних мережах. За даними ізраїльської поліції, географія злочинної діяльності наркоторговців поширювалася на країни Південної та Північної Америки, Європейського Союзу, Близького Сходу, Азії та Африки. У синдикат входило понад тринадцять тисяч людей, в тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.

12 березня на підставі клопотання про міжнародної допомоги українські правоохоронці затримали главу наркокартелю в Києві, куди він прибув для налагодження бізнес-зв’язків» з представниками місцевих кримінальних кіл.

Зараз іноземця передали працівникам Національної поліції України для організації його екстрадицію до країни походження».