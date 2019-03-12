У Новій Зеландії дрони будуть гавкати на овець

Дрони моделі DJI Mavic Enterpriseоснащены спеціальною технологією, яка відтворює собачий гавкіт або будь-які інші звуки (наприклад, імперський марш) через громковоритель. Вартість такого безпілотника 3,5 тисячі доларів.

Новинка була розроблена, щоб допомогти пастухам ефективніше стежити за отарою овець. Зазвичай для цього використовують спеціально навчених собак, але, як показує досвід, дрони справляються з цим завданням краще і збирають отару набагато швидше.

При цьому безпілотники викликають у тварин менший стрес, що також є плюсом. Фермери відзначають, що, наприклад, корови, які зазвичай намагаються протистояти собакам, на дрони реагують цілком спокійно.

Експрес-інформація по країні

Нова Зеландія– держава в південно-західній частині Тихого океану.

Прапор



Герб



Столиця –Веллінгтон

Найбільші міста: Окленд, Веллінгтон, Гамільтон,

Данідін, Tauranga

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 268680 км2 (75-я в світі)

Населення – 4,58 млн чол. (125-я в світі)

Офіційні мови: англійська, маорі

Релігія – християнство

ІЛР – 0,913 (9-я в світі)

ВВП – $150,6 млрд (70-я в світі)

Валюта –новозеландський долар

Також безпілотники незамінні в сільському господарстві, коли мова заходить про різного роду неполадки. З повітря виявити їх набагато легше. До того ж, коли на вулиці холодно, набагато зручніше спостерігати за господарством з екрану смартфона, ніж об’їжджати територію самому.

Незважаючи на всі переваги техніки, собак звільняти з роботи фермери не поспішають. Під час зливи, сильного вітру чи снігопаду дрон літати не може, і тоді на допомогу приходить чотириногий друг.

За матеріалами Buro 24/7.

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