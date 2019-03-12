Американські військові зазнали мініатюрну авіабомбу

Маса боєприпасу становить всього 27 кілограмів.



Сили спеціальних операцій США спільно з ВВС провели перший етап випробувань мініатюрної плануючої коригованої авіаційної бомби GBU-69 / B SGM.

Зокрема, згідно з повідомленням компанії Dynetics, яка розробила боєприпас, в ході випробувань військові перевіряли роботу системи обміну даними з боєприпасом, яка дозволяє ставити бомбу нові цілі по мірі її польоту.

Зазначено, що військові США визнали перший етап випробувань боєприпасу успішним, який проводився на добре озброєних літаках AC-130.

Як зазначається, до кінця 2019 року авіабомбу планується випробувати скиданням з безпілотного літального апарату. Американські військові планують використовувати GBU-69 / B на літаках AC-130, а також невеликих безпілотниках. На добре озброєних літаках новий боєприпас буде скидатися з допомогою інтегрованої трубної системи.

Відомо, що розробка плануючої авіабомби GBU-69 / B ведеться з 2016 року. Боєприпас має 1,06 метра в довжину і діаметр 11,4 сантиметри. Авіабомба оснащена розкладним крилом розмахом 71 сантиметр. Маса боєприпасу становить всього 27 кілограмів, з яких 16 кілограмів припадає на бойову частину.

Зазначимо, що при скиданні з літака GBU-69 / B здатна планувати на відстань до 37 кілометрів. Бомба оснащена системою зв’язку theX-Net, розробленої американською компанією Raytheon.