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В Італії суд не повірив жертві зґвалтування з-за її “мужеподобности”

12.03.2019

В Италии суд не поверил жертве изнасилования из-за ее "мужеподобности"Всі судді були жінками.

В італійському місті Анкона місцеві жителі вийшли на протест з-за звільнення чоловіків, підозрюваних у зґвалтуванні. Їх відпустили з причини того, що судді визнали жертву занадто “чоловікоподібною”, щоб залучити чоловіків.

На жінку перуанського походження напали двоє знайомих чоловіків у 2015 році, тоді їй було 22 роки. Жертва стверджує, що вони підсипали їй наркотики, потім один з чоловіків ґвалтував її, а другий стояв на сторожі.

Медики підтвердили наявність травм, які відповідають згвалтування і слідів наркотиків у крові. Після розгляду справи судом нижчої інстанції, підозрюваних відпустили. Тільки після скасування цього рішення судом вищої інстанції стали відомі причини, з яких було знято обвинувачення.

Судді, які розглядають цю справу (всі були жінками), визнали жертву “занадто чоловікоподібною” і нездатною привернути увагу чоловіків. Також наголошується, що один із ґвалтівників записав номер жертви під назвою “Вікінг”.

Справу передали в суд Перуиджа і воно буде розглянуто повторно.

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