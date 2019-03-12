Відомий лоукостер запустив нові рейси з України

Італійська лоукост-авіакомпанія Ernest Airlines з сьогоднішнього дня запустила регулярні рейси з Харкова в Рим і Мілан (Італія).

Так, з 12 березня по 4 квітня нові рейси будуть виконуватися тричі на тиждень — по вівторках, четвергах і неділях. А з 4 квітня — по четвергах і неділях. У прес-службі повідомили, що квитки можна придбати на сайті Ernest за ціною від 65 євро в одну сторону.

Ernest Airlines здійснює рейси в Італію також з Львівського аеропорту імені Данила Галицького. За інформацією компанії, в 2018 році літаками авіакомпанії в «італійському» напрямку перевезено 100 000 пасажирів зі Львова.