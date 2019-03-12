Під Києвом хлопець побив і пограбував підлітка

У місті Узин (Київська область) 18-річний хлопець побив неповнолітнього хлопчика і пограбував його. Нападника вдалося розшукати. Тепер йому загрожує до 4 років в’язниці.

До правоохоронців звернувся 16-річний житель Узина і повідомив, що хлопець, якого він наочно знає, побив його та забрав речі. Про це Інформатор дізнався з повідомлення поліції Київської області.

Поліцейські встановили, що зловмисник — 18-річний уродженець Харкова. Хлопець зізнався, що блукаючи вулицями в Узині, побачив знайомого. Розмова між ними не склався, тому він накинувся на неповнолітнього і побив. Після чого забрав у нього одяг, телефон та інші особисті речі.

Поліцейські обшукали нападника і вилучили у нього речі, які належать 16-річному потерпілому. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (грабіж) Кримінального кодексу України (від 2 до 4 років позбавлення волі). Хлопцеві оголосили про підозру. Тривають слідчі дії.