У Києві п’яний винуватець смертельного ДТП втік з лікарні

У Києві водій автомобіля Daewoo Nexia, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, рухався по вулиці Нижньоюрківській в Подільському районі столиці, раптово виїхав за межі проїжджої частини і врізався в бетонну стіну.

Винуватцю аварії, що втік з лікарні після вчинення смертельного ДТП, обрали запобіжний захід — утримання під вартою терміном на 60 діб. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

9 березня близько 11:00 в результаті ДТП пасажир Daewoo Nexia від отриманих травм загинув на місці. Водія автомобіля госпіталізували в лікарню. Однак після отримання первинної медичної допомоги чоловік, не попередивши слідчого і лікарів, самовільно покинув медичний заклад. Того ж дня правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження водія і затримати його.

Чоловіка оголосили про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (спричинення смерті потерпілого або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень – тягне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого) та обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Також встановлено, що вказаний водій раніше притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.