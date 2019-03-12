День-два, і ми публічно оголосимо результати перевірки, — Аваков про прослуховування біля офісу Зеленського

Слідчі Національної поліції зараз перевіряють ситуацію по виявленню технічного обладнання біля офісу кандидата в Президенти Володимира Зеленського.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«По тій же ситуації з прослуховуванням. Зараз слідчі Нацполицииї дуже детально перевіряють цю ситуацію. І коли всі документи будуть на столі, кого прослуховували, на якій підставі, де рішення суду, і так далі, — то заявник, офіс Зеленського, буде проінформований, що наша позиція така», — сказав Аваков.

Відповідаючи на запитання, скільки може тривати ця перевірка фактів, Аваков зазначив, що «день – два, і ми оголосимо про це публічно, звичайно».

Як повідомлялося, столична поліція перевіряє інформацію про встановлення невідомого технічного обладнання біля офісу кандидата в Президенти Володимира Зеленського. Згодом Служба безпеки України заявила, що дійсно проводила оперативно-технічні заходи поблизу офісу партії «Слуги народу» в Києві, але не прослуховували кандидатів у Президенти.