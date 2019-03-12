Справа співробітника СБУ Москаленко, фігурує в розслідуванні Bihus.info вже розглядається в суді, — СБУ

Співробітник Головного управління Служби безпеки України в Києві та області Дмитро Москаленко, який фігурує у журналістському розслідуванні команди Bihus.info, був виведений у розпорядження на час досудового розслідування більше двох років тому, його справа вже в суді.

«Служба безпеки України послідовно очищає власні ряди від корупціонерів і зрадників. Голова СБУ Василь Грицак дотримується принципової позиції викрити і покарати кожного співробітника СБУ, який вчинить злочин, незважаючи на його посаду, звання або послужний список. Не стало винятком і справу стосовно працівника Головного управління СБУ у Києві та області Дмитра Москаленко, відкрите Генеральною прокуратурою за підозрою у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КПК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). В рамках розпочатого ще в 2016 році кримінального провадження він був затриманий співробітниками підрозділу внутрішньої безпеки Служби спільно з Головною військовою прокуратурою», — йдеться в заяві.

«Відповідно до вимог законодавства 17 лютого 2017 р. він був виведений у розпорядження на час досудового розслідування, під час якого СБУ надавало повне сприяння Генпрокуратурі по цій справі. На сьогодні цю справу вже розглядає суд», — додали в СБУ.