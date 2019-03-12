ЗМІ повідомили про госпіталізацію Гафта: з’явився перший коментар актора

Журналісти одного з російських телеканалів повідомили, що російського актора Валентина Гафта терміново госпіталізували.

У російських ЗМІ стверджували, що артист уже три дні перебуває в лікарні. Причиною його поганого самопочуття став стрес. Крім того, повідомлялося, що у Гафта порушена мова і загальмована загальна моторика.

У свою чергу сам 83-річний актор заявив, що інформація про госпіталізацію є брехнею. Він зазначив, що вже 15 березня буде грати у виставі.

Валентин Гафт — радянський і російський актор театру і кіно. У 1984 році став народним артистом РРФСР. Відомий за ролями в таких фільмах, як «Сімнадцять миттєвостей весни», «Здрастуйте, я ваша тітка». Також знімався в “Єралаші”, «Майстрі і Маргариті» і «Сироті казанської».