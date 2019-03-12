Сутенерка намагалася вивезти в Росію двох дівчат з Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині поліцейські затримали сутенерку, яка намагалася вивезти в Росію двох дівчат.

Їх вона завербувала через інтернет. Після переправила через кордон.

Однією з українок вдалося втекти і повернутися додому. Зараз поліція встановлює всіх потерпілих та причетних до вербівки. А самої затриманої «світить» до 12 років за ґратами.

Нагадаємо, поліція в січні-лютому 2019 року відкрила і розслідує 5 кримінальних проваджень за фактом примушування до вступу в статевий зв’язок без добровільної згоди. Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських новин.

Розслідується 5 справ по статті 154 Кримінального кодексу україни (примушування до вступу в статевий зв’язок).

При цьому за вказаний період поліція також відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами сексуального насильства (ст. 153 Кримінального кодексу) і 52 справи за фактами зґвалтування (ст. 152 Кримінального кодексу).

Про кількість підозрюваних по цих справах у відповіді не уточнюється. Як повідомлялося, 11 січня закон про кримінальну відповідальність за домашнє насильство і примус до шлюбу набув чинності.