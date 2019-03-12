У Чернігівській області суд звільнив дівчину, яка розбила про голову поліцейського пляшку з-під пива

У суді р. Прилуки Чернігівської області пройшло розгляд кримінального провадження стосовно 21-річної дівчини, яка розбила про голову поліцейському пляшку з-під пива.

П’яна обвинувачена напав на поліцейського. В результаті удару пляшкою у правоохоронця діагностували закриту черепно-мозкову травму та гематому. За фактом заподіяння працівникові поліції тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків було відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 345 КК України).

Суд визнав дівчину винною, але відпустив її на волю через угоди про примирення.