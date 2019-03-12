Зеленський назвав себе і свою команду свіжим стравою з “відра помиїв”

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив про закінчення зйомок серіалу “Слуга народу 3”, написавши при цьому довгу промову про майбутні вибори і політичну кампанію.

Зеленський написав, що за всю політичну кампанію його облили десятками “відер з помиями”

“Відро помиїв. Не готовий. Сім’я не готова! Ще відро, так це ж не Я! Не виправдовуйся – слабкість. Ще відро – вже не так і пахне! Ще відро – я запам’ятаю Вас. Не потрібно – це слабкість, а для них – гроші! Згоден, вас я навіть не згадаю. Ще відро – непогано, весело. Ще відро – щось сьогодні слабо. Немає відер … якось мені не по собі!”, – написав він.

Після чого політик додав, що він і його команда – це нове свіже блюдо.

“Ой щось ще лунає, тихенько, як гавкіт з сусіднього села “борщ з чебурашки…” ))))) креативно!!! ну це краще ніж “скислий борщ і вчорашній”… ржу не можу. А значить – готовий!!! Ми – нове блюдо”, – додав він.