Віталій Портников: Запит на прихований колабораціонізм

Опитування, проведені в Росії і Україні «Левада-центром» і КМІС, зафіксували, що кількість українців, які добре ставляться до Росії, перевищила половину від числа опитаних.

Самі росіяни не поспішають закохуватися в Україну. До нашої країни позитивно ставляться лише 34 відсотки опитаних, зате 82 відсотки добре ставляться до «простим українцям». 17 відсотків росіян, як і раніше, виступає за приєднання України, кількість таких опитаних продовжує зростати. При цьому до української влади позитивно ставиться лише 7 відсотків росіян. У режиму Володимира Путіна в Україні майже в два рази більше прихильників — 13 відсотків.

Можливо, когось такі цифри і здивують — але така реальність українського політичного мислення. Про війну велика частина наших співвітчизників вважає за краще не замислюватися, тим більше, що війна переходить в класичний заморожений конфлікт. І Путіну варто припинити стріляти на кордоні, як кількість друзів Росії і шанувальників його режиму в Україні зросте ще на 10-15 відсотків. Крім того, не варто скидати з рахунків і дестабілізуючу діяльність проросійських телеканалів, і президентську передвиборну кампанію. Адже саме її учасники запевняють своїх потенційних прихильників, що з Росією можна домовитися, що з Путіним потрібно розмовляти, що це українська влада «не змогла» зупинити війну і відновити територіальну цілісність. І ці брехливі слова падають на угноєну грунт капитулянтства і втому від війни.

Політолог Вадим Карасьов, який коментував результати опитувань для московської газети «Ведомости», зазначив, що «Зеленський — це альтернатива півдня і сходу, це проросійський електорат, який не хоче чітко артикулювати свої настрої. Тому голоси Зеленського — це голоси прихованого проросійської більшості».

Але справа, звичайно ж, не в Зеленском, який ще недавно взагалі не цікавився політикою. Справа в цьому запиті на прихований колабораціонізм, який потихеньку стає змістом української політики і на який не можуть не реагувати провідні претенденти на посаду президента. По суті, в нових, більш трагічних умовах, повторюється ситуація, яка зумовила розклад сил у 2010 році і призвела до краху Української держави і війні через чотири роки після тріумфу міщанства і угодовства.

Якщо така ж ситуація повториться зараз, після війни, і в умовах відсутності в списках виборців мільйонів людей, які традиційно голосували за проросійські сили, то доведеться констатувати, що український народ — в усякому разі, в існуючих територіальних межах — просто не може здати іспит на власну державність, що він продовжує сприймати свою державу не по-польськи, а по-білоруськи.

І тоді збудуться всі самі неприємні прогнози російських «доброзичливців» нашої країни. Україна або розколеться, або цілком повернеться в російську сферу впливу. Але зрозуміло, що мирним шляхом це не відбуватиметься. У разі перемоги прихованого колабораціонізму нові Майдани, внутрішні конфлікти і війни з Росією нам забезпечені. І першими, хто від цього постраждає, будуть мешканці саме тих регіонів України, де ніяк не можуть зрозуміти справжніх наслідків прихованого колабораціонізму.

Віталій Портников