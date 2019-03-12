Доповідь розвідки Естонії: Росія втрутиться у вибори ЕП, продовжуючи готуватися до війни з НАТО

У 2019 році Росія спробує вплинути на вибори в Європейський парламент, а також продовжить готуватися до збройного конфлікту з НАТО.

Згідно з доповіддю, в ході виборів у травні 2019 року РФ буде більше уваги приділяти великим країнам-членам ЄС — Німеччини, Франції та Італії, де може розраховувати на найбільший вплив на склад Європарламенту.

За словами генерального директора Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Мікка Маррана, Росія спробує втрутитися у вибори в Європарламент, щоб отримати якомога більше місць для проросійських або евроскептических політичних сил.

У доповіді також сказано, що російські розвідувальні служби продовжать велику кибершпионажную кампанію проти Заходу, яку вони проводять протягом багатьох років допомогою ГРУ і ФСБ.

Групи кібершпигунів APT28 і Sandworm є найбільш активними з підтримуваних Росією хакерських груп, які зазвичай використовують прості онлайн-інструменти і тактики, такі як фішингові кампанії. У свою чергу хакерська група SNAKE APT, пов’язана з ФСБ, працює більш потай.

Доповідь також зачіпає військову активність Росії. Так, в минулому році російські військові розширили свої бази вздовж західного кордону, розмістивши сім нових маневрових полків менш ніж в 50 км від кордону. Більшість підрозділів базуються біля України та Білорусі.

Разом з тим Псковська повітряно-десантна дивізія, розміщена в межах естонської кордону, «стала першою дивізією російських повітряно-десантних військ, яка буде посилена третім полком».

Аналізуючи останні вчення Росії автори доповіді прийшли до висновку, що «російські збройні сили постійно готуються до великого військового конфлікту з НАТО». Російське військове командування вважає, що військовий конфлікт із НАТО буде викликаний «кольоровою революцією» в одній із сусідніх з Росією країн.

Якщо кризи не вдасться уникнути, то Росія, швидше за все, спочатку нападе на країни Балтії, але конфлікт між Росією і НАТО також буде включати атаки на Західну Європу.

У висновку йдеться, що потенційну загрозу безпеки також являє російський цивільний флот. Уряд РФ приваблює цивільні кораблі і судна для здійснення діяльності від свого імені. У доповіді вказується на «провокаційну поведінку» російських цивільних кораблів, у тому числі вхід в територіальні води без дозволу.