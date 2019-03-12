Захисник Краматорська і каратель щурів: що відомо про нового заступника секретаря РНБО

12 березня заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони був призначений полковник ЗСУ Сергій Кривоніс. Раніше цю посаду займав Олег Гладковський.

Що сталося?

Президент Петро Порошенко призначив Сергія Кривоноса новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.

«Що стосується роботи з реформування оборонної промисловості, я докладу максимум зусиль, щоб унеможливити прояви корупції, маордерства в армії. І ті підлі щури, які намагаються або намагалися пограбувати армію, наша держава, я впевнений, вони будуть покарані», – заявив військовий в день призначення.

49-річний Сергій Кривонос професійний військовий. До війни був командиром 8-го хмельницького полку спецпризначення.

Сергій Кривонос: що відомо про військовому

Народився Сергій Кривонос 26 липня 1970 року в Кременчуці. Освіту здобув у Київському вищому загальновійськовому командному училищі, а також у Національному університеті оборони України імені Черняховського.

У грудні 1988 року його призвали до війська, де потрапив в розвідувальний батальйон.

У 2000-х роках Кривоніс очолював 8-й Хмельницький полк спеціального призначення. Двічі виводив полк у кращі частини ЗСУ за підсумками року.

У 2009-2010 роках був начальником факультету аеромобільних військ та розвідки академії Сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, переходив на штабні ступені.

Під час російського вторгнення в Україну Сергій Кривонос обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача ВДВ. Після цього військовий брав участь в евакуації захоплених екіпажів. Довгий час провів в зоні АТО.

У 2014 році очолив оборону аеродрому в Краматорську. В результаті чого проросійські бойовики понесли значні втрати. У тому ж році Кривоноса призначили головою Управління спеціальних операцій Генштабу ЗСУ. Військовий і його команда разом з представниками НАТо розробили стратегію побудови українських Сил спеціальних операцій. Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що начальник Генштабу Віктор Муженко таємно усунув Кривоноса від реалізації програми через особистий конфлікт.

У 2016 році Кривоноса призначили заступником голови СЗГ ВСУ. Військовий брав участь у багатьох міжнародних навчаннях.

«Сергій хороший практик. За півтора місяці оборони Краматорського аеропорту не втратив жодної людини. Він не ховався в кабінетах. Домагався для своїх бійців бронежилетів, зброї. Якщо йому дадуть можливість працювати, то створить дійсно професійне командування спецопераціями. Може врятувати українську армію. Це абсолютно рішуча людина, який не боїться нікого і нічого. Він користується авторитетом серед спецназівців», – зазначає військовий журналіст Юрій Бутусов.

Сергій Кривонос має ряд почесний нагород, серед яких орден Богдана Хмельницького III ступеня та орден «Народний Герой України».

5 лютого 2019 року Кривоніс був зареєстрований як кандидата на пост Президента України від партії «Воїни АТО». А 6 березня полковник відмовився від участі у виборах на користь Петра Порошенка.

Сергій Кривонос висловив думку, що в часи ризику відкритої агресії Росії недоцільно змінювати головнокомандувача.