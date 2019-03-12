“Скоро потрібно буде ще і кланятись”: на Хмельниччині перекрили трасу через кортеж Маріні Порошенко

У місті Шепетівка Хмельницької області правоохоронці напередодні перекрили трасу через візит Маріні Порошенко.

Відповідне відео опублікували в Мережі.

Зазначається, що працівник поліції через кортеж дружини Президента зупинив рух трасою, що обурило водіїв.

Один із далекобійників намагався пояснити поліцейському, що йому потрібно встигнути доставити товар, проте правоохоронець навідріз відмовлявся пропускати водіїв. Після цього обурений чоловік заявивши, що “скоро потрібно буде ще і кланятись”.

Нагадаємо, студентів Луцького національного технічного університету зганяютьна зустріч із Петром Порошенком, обіцяючи бонуси за присутність.

Також у Житомирі в понеділок, 11 березня, Президент України Петро Порошенко незгідних із ним активістів назвавши “проплаченими” та такими, котрі діють в інтересах Путіна.