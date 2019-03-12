У Київському апеляційному суді розповіли, які документи забрав вчорашній буревій

У понеділок, 11 березня 2019, в Києві в результаті урагану виявилося пошкоджено будівлю Київського апеляційного суду. Вітер розчахнув вікна, в результаті чого відлетіли частина копій з архіву цивільних справ.

З приміщення архівного сховища поривом ураганного вітру винесло частина копій архівних матеріалів Апеляційного суду міста Києва щодо визначення підсудності цивільних справ, відібраних для подальшого знищення у зв’язку із закінченням строків зберігання. При цьому жодна кримінальна і цивільна справа Київського апеляційного суду не втратили.

Колектив суду висловив щиру вдячність громадянам, які не залишилися байдужими та надали допомогу у збиранні архівних копій.