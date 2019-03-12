Суд перешкодив Веревському купити активи Дельти за 0,9 млрд грн

Фінансова компанія «Скай» засновника аграрної компанії «Кернел» Андрія Веревського перемогла в аукціоні майданчика «Дебтекс Україна», погодившись заплатити 906 млн грн за активи Дельта Банку, однак ФК «Октант» за допомогою визначення Окружного адміністративного суду Києва заблокувала цю операцію.

На продаж були виставлені права вимог і інші майнові права за кредитними договорами юросіб, частина яких знаходиться в заставі Нацбанку і Укрексімбанку, а також дебіторська заборгованість. Мова йде, в основному, про кредитах, виданих Дельта Банком таким компаніям, як «Іллічівський зерновий порт», «Илличевская зернова компанія», «Стройбуд Іллічівськ» та «Одеський олійножировий комбінат». У заставі Дельта Банку по цих кредитах знаходяться виробничі комплекси з обладнанням та земельні ділянки.

Ці активи Фонд виставляв на індивідуальні торги в системі «ProZorro.Продажу». Але покупці не виявили інтерес і не купили ці активи в ході голландських аукціонів навіть з 80-відсотковою знижкою. Тому Фонд об’єднав їх в пул і залучив міжнародного консультанта DebtX.

Початкова ціна цього пулу на торгах 6 березня була встановлена на рівні 897,2 млн грн. Брати участь в аукціоні «Дебтекс Україна» захотіли три потенційні інвестори, повідомили FinClub у Фонді.

«Оскільки торги були заплановані за принципом голландського аукціону, то ціна могла впасти на 80% – до 179,5 млн грн, але вона навіть не опустилася до цього рівня. В ході конкурентної аукціону 6 березня торги були зупинені на рівні 215,3 млн грн, і в подальшому ціна зросла до 906,2 млн грн, тобто навіть перевищила стартовий рівень», – розповіла FinClub заступник директора-розпорядника ФГВФО Світлана Рекрут.

Переможцем аукціону стала фінансова компанія «Скай», розповіла Світлана Рекрут.

За словами Світлани Рекрут, переможець аукціону повинен був протягом трьох днів підписати протокол торгів, але станом на 12 березня такий протокол так і не був підписаний.

«У ФГВФО надійшло визначення Окружного адміністративного суду Києва від 5 березня, яким суд заборонив Фонду підписувати договір з переможцем. Суддя Олексій Огурцов своїм рішенням позбавив кредиторів Дельта Банку понад 900 млн грн коштів», – каже вона.

Аукціон оскаржила фінансова компанія «Октант», яка навіть не брала участь в торгах.

Як випливає з визначення Окружного адмінсуду Києва по справі № 640/3688/19, ФК «Октант» попросила суд заборонити ПАТ «Дельта Банк» і ТОВ «Дебтекс Україна» вчиняти будь-які дії з проведення електронних торгів і оформлення результатів електронних торгів по продажу лота № debtX_8829, в тому числі заборонити формувати і підписувати протокол електронного аукціону, укладати з переможцем торгів договір купівлі-продажу активів Дельта Банку.

Нібито в пул були включені активи «неіснуючого (припиненої) зобов’язання». Позивач хотів виключити з цього лота Дельта Банку права вимоги за кредитним договором № НКЛ-2010632 від 27.06.2012 року. Суд погодився з цим клопотанням і задовольнив його в повному обсязі.

І хоча це визначення суду вступило в силу ще 5 березня, 6 березня ніхто не завадив проведенню аукціону, адже суд направив це визначення в Єдиний реєстр судових рішень тільки 7-го числа, а воно було оприлюднено 11 березня.

ФК «Октант» на 100% належить ТОВ «Гектор-Груп» Артема Мартинюка.

Фонд регулярно стикається з такими спробами зриву аукціонів з продажу цінних об’єктів.

«Враховуючи, що домовитися або втрутитися в хід торгів неможливо, учасники аукціонів вдаються до хитрощів, таким як подібні рішення судів. Якщо цей аукціон буде остаточно зірвано, ми оголосимо повторний аукціон», – пообіцяла Світлана Рекрут.

Ухвала суду може бути оскаржене, але це не зупиняє його виконання.