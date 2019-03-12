У Луцьку студентів заманювали на масовку під Порошенко «плюсами до перескладанню»

Студентів кафедри військової підготовки Луцького Національного технічного університету (ЛНТУ) готуються звозити в Ковель, ймовірно, в якості масовки на зустріч з президентом України Петром Порошенком.

Щоб «заманити», студентів звільняють від пар у цей день обіцяють заохочення на перездачу.

Один зі студентів вузу опублікував скріншот «завлекающего» повідомлення від командира відділення військової кафедри.

«Я навчаюся на кафедрі військової підготовки ЛНТУ, сьогодні від мого командира відділення приходить ось таке чудове повідомлення (скріншот діалогу надаю). Мене цікавить тільки одне, чому керівництво університету дозволяє собі використання студентів як адмінресурс під час виборчої кампанії? І хто понесе за це відповідальність?»- йдеться в замітці.

У коментарі Інформаційному агентству «Волинські Новини» юнак уточнив, що це не перший раз, коли студентів зганяють на агітаційні зустрічі.

«В четвер була зустріч в ЛНТУ з нардепом від «БПП Солідарність» Юлієм Мамчуром, куди теж приводили студентів. На зустрічі був керівник обласного партійного осередку Іван Мирка, вся зустріч виглядала як завуальована агітація за Порошенка, тези все ті ж — армія, мова, віра», — зазначив студент.

У коментарі «ІА Волинські Новини» ректор ЛНТУ Петро Савчук назвав цю інформацію провокацією. «Я у відпустці, дав доручення розібратися, що відбувається, що це за провокація. Це точно провокація, мені доповіли на кафедрі», — зазначив він.

На питання про те, чи отримував Савчук розпорядження організувати масовку до візиту Порошенка він відповів запереченням. «Мені ніхто нічого не повідомляв, я у відпустці. Ну які можуть бути вказівки, зазвичай не надходили», — запевнив він.

У волинському виданні повідомили, що «згін» студентів на зустріч з Мамчуром проводився і в Східноєвропейському національному університеті (СНУ, Луцьк) — студентів запрошували на зустріч «добровільно-примусово».

Під час минулого візиту Порошенка на Волинь «Громадянська мережа Опора» зафіксувала своз масовки на зустріч з президентом.