На виборах президента у Трампа з’явився серйозний конкурент

На вибори президента США має намір йти політик-боксер, який здатний з легкістю перемогти Дональда Трампа.

Колишній віце-президент США Джо Байден, який працював в адміністрації Барака Обами, планує брати участь в президентських виборах в США в 2020 році, повідомляє The Hill з посиланням на джерело.

За даними американських журналістів серед топ-політиків, Дж.Байден особисто розповів йому про своє бажання брати участь у виборах в ході телефонної розмови.

«Я спробую удачу», — наводить конгресмен слова Дж.Байдена.

У той же час прес-секретар Дж.Байдена Білл Руссо заявив газеті, що «остаточне рішення поки не прийнято».

Для 76-річного Дж.Байдена це участь у президентських виборах може стати третім. У перший раз демократ став кандидатом на президентських виборах у 1988 році, але відкликав свою кандидатуру з виборів через три місяці після початку кампанії. У 2008 році він знову став боротися за своє висунення від Демократичної партії, однак потім зняв свою кандидатуру з праймеріз.

Потім Б. Обама вибрав Дж.Байдена в якості кандидата на пост віце-президента. В парі з Б. Обамою Дж.Байден двічі обіймав посаду віце-президента — з 2009-го по 2017 рік. Невідомо поки, чи буде йти на вибори Хілларі Клінтон.