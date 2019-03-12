Кремній братів Клюєвих підібрав Сергій Лазаренко

Спадкоємець напівпровідникового бізнесу братів Клюєвих «застряг» між держбанком і кропивницьким «кремнієвим бароном»

Структури бізнесмена з Кропивницького Геннадія Когана не змогли добитися в Центральному апеляційному госпсуді Дніпрі скинення ключового кредитора Запорізького заводу напівпровідників – зареєстрована у Великобританії компанії Emi Venture Capital Ltd. Вона проявилася в списку кредиторів у листопаді минулого року, після того, як госпсуд Запорізької області здійснив заміну у відповідному реєстрі, зробивши Emi Venture Capital Ltd наступником австрійської холдингової компанії Activ Solar, яка вважалася структурою братів Андрія і Сергія Клюєвих.

Проти такого повороту виступило СП «Ай.Ти.Джі-Інвест» Когана, але апеляційна інстанція не пішла йому назустріч. «Здійснити заміну кредитора у справі ТОВ «Актив Солар» на правонаступника – компанію Емі Венче Кепітал ЛТД в частині визнаних судом грошових вимог на суму 3 162 703 714,94 грн., включених до 4 черги вимог кредиторів», – йдеться в постанові Центрального апеляційного госпсуду. Таким чином, Emi Venture Capital Ltd узаконила своє головування в комітеті кредиторів заводу, де компанію їй складають ГФС і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Emi Venture Capital Ltd за паперів викупила права вимоги до українського заводу у Activ Solar ще в листопаді 2016 р. Найближчі соратники Януковича формально до продажу відношення не мали – операцію здійснив ліквідатор Activ Solar, австрійський юрист Уте Тойфл. Ціна викупу боргу становила всього 60 тис євро, але до нього було прив’язане важлива умова: «додатково до вартості придбання Emi Venture Capital Ltd зобов’язується сплатити суму у розмірі 10% від загальної суми, яку реалізує і отримає на підставі прав вимоги протягом 2 (двох) років з дати схвалення», – йдеться в договорі, укладеному між сторонами.

Emi Venture Capital Ltd – компанія досить специфічна, і має до Туманним Альбиону лише номінальне відношення. Вона була створена у вересні 2014 року і оформлена на групу британців на чолі з певним Підлогою Ходжкинсоном 1938 року народження. Але з грудня 2016 року – тобто фактично з моменту викупу боргу Запорізького заводу напівпровідників – у Emi Venture Capital Ltd з’явився український бенефіціар, яким був названий киянин Сергій Лазаренко.

До недавнього часу він працював арбітражним керуючим і, зокрема, керував санацією новокаховської ВАТ «Південний електромашинобудівний завод». ЗМІ називали його представником інтересів в Україні скандального російського мільйонера Володимира Палихаты — засновника інвестиційної групи Legacy Capital і колишнього президента концерну «Росенергомаш». Лазаренко досі значиться засновником української компанії «Енергомаш-інвест», яка раніше відзначився участю в процесі банкрутства Херсонського бавовняного комбінату, і санації Запорізького сталепрокатного заводу, контроль над активами якого перейшов до неї кілька років тому.

З урахуванням такого зв’язку і того факту, що брати Клюєви в 2014-2015 р влаштувалися в РФ, є певні підстави вважати, що теоретично Палихата може бути причетний і до історії з боргами Запорізького заводу напівпровідників.

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У оппонирующего новому кредитору єдиного в Україні виробника полікристалічного кремнію давня історія стосунків з Клюєвими. Ще в 2007 році Клюєви вирішили взяти участь у приватизації 74,99% акцій Заводу напівпровідників з подачі підконтрольного Когану ТОВ «Силікон», у якого були необхідні патенти і технології для запуску цього підприємства, але не було достатньої кількості грошей на покупку.

Як випливає з подання Генпрокуратури до Верховної Ради з проханням дати дозвіл на притягнення Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності, на початку 2007 року він зустрівся з Коганом і запевнив, що профінансує придбання акцій Заводу напівпровідників за умови подальшого розділу їх навпіл між Клюєвими і Коганом. Останній погодився, але пізніше потрапив у боргову залежність від Клюєвих, і втратив контроль над «Силіконом», так і над Заводом напівпровідників.

Після втечі з країни Клюєвих Коган зміг взяти реванш. Ініціювавши у 2015 році процедуру банкрутства Заводу напівпровідників, він зумів пролобіювати прихід на завод близького до себе арбітражного керуючого Євгенія Кириченко. У 2017 році, будучи ліквідатором Заводу напівпровідників, Кириченко передав його цілісний майновий комплекс в оренду підконтрольному Когану ТОВ «ВАТ ” Олімп».

У цій ситуації в цікавому становищі опинився третій гравець – державний Укрексімбанк, який до 2014 року влив в завод близько 200 млн доларів кредитів не без впливу знаходилися тоді у влади братів Клюєвих. З одного боку, у боротьбі з Коганом держбанк, який є заставним кредитором і не може контролювати комітет кредиторів, знайшов ситуативного союзника в особі наступника братів Клюєвих. І держбанк і Emi Venture Capital в суді вимагали одне і те ж: забрати майно заводу у ТОВ «ВАТ ” Олімп», і усунути близького до Когану ліквідатора Кириченко.

Частково завдання було виконано: у грудні минулого року суд відсторонив Кириченко, в тому числі на тій підставі, що прокуратура Запоріжжя звинувачує його у заволодінні майном, що перебуває в заставі Укрексімбанку. Новим ліквідатором стала креатура держбанку Катерина Дейнегіна, і незабаром стало відомо, що договір оренди з ТОВ «ВАТ Олімп» був розірваний. З іншого боку, Укрексімбанк опинився на одній стороні барикади із згаданою фірмою Когана «Ай.Ти.Джі-Інвест» у спробі оскаржити узаконення судом контролю над комітетом кредиторів Заводу напівпровідників згаданої Emi Venture Сергія Лазаренка.

У сухому залишку Укрексімбанк зараз має “свого” ліквідатора заводу, майно якого знаходиться у нього в заставі, і таким чином може блокувати можливі спроби новоспеченого глави комітету кредиторів організувати аукціон з продажу цього майна в потрібні руки за подібною ціною. Але чи довго це триватиме, з урахуванням особливостей роботи судової системи України і прийдешньої зміни керівництва держбанку, невідомо.