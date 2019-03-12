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Кремній братів Клюєвих підібрав Сергій Лазаренко

12.03.2019

Спадкоємець напівпровідникового бізнесу братів Клюєвих «застряг» між держбанком і кропивницьким «кремнієвим бароном»

Структури бізнесмена з Кропивницького Геннадія Когана не змогли добитися в Центральному апеляційному госпсуді Дніпрі скинення ключового кредитора Запорізького заводу напівпровідників – зареєстрована у Великобританії компанії Emi Venture Capital Ltd. Вона проявилася в списку кредиторів у листопаді минулого року, після того, як госпсуд Запорізької області здійснив заміну у відповідному реєстрі, зробивши Emi Venture Capital Ltd наступником австрійської холдингової компанії Activ Solar, яка вважалася структурою братів Андрія і Сергія Клюєвих.

Проти такого повороту виступило СП «Ай.Ти.Джі-Інвест» Когана, але апеляційна інстанція не пішла йому назустріч. «Здійснити заміну кредитора у справі ТОВ «Актив Солар» на правонаступника – компанію Емі Венче Кепітал ЛТД в частині визнаних судом грошових вимог на суму 3 162 703 714,94 грн., включених до 4 черги вимог кредиторів», – йдеться в постанові Центрального апеляційного госпсуду. Таким чином, Emi Venture Capital Ltd узаконила своє головування в комітеті кредиторів заводу, де компанію їй складають ГФС і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Emi Venture Capital Ltd за паперів викупила права вимоги до українського заводу у Activ Solar ще в листопаді 2016 р. Найближчі соратники Януковича формально до продажу відношення не мали – операцію здійснив ліквідатор Activ Solar, австрійський юрист Уте Тойфл. Ціна викупу боргу становила всього 60 тис євро, але до нього було прив’язане важлива умова: «додатково до вартості придбання Emi Venture Capital Ltd зобов’язується сплатити суму у розмірі 10% від загальної суми, яку реалізує і отримає на підставі прав вимоги протягом 2 (двох) років з дати схвалення», – йдеться в договорі, укладеному між сторонами.

Emi Venture Capital Ltd – компанія досить специфічна, і має до Туманним Альбиону лише номінальне відношення. Вона була створена у вересні 2014 року і оформлена на групу британців на чолі з певним Підлогою Ходжкинсоном 1938 року народження. Але з грудня 2016 року – тобто фактично з моменту викупу боргу Запорізького заводу напівпровідників – у Emi Venture Capital Ltd з’явився український бенефіціар, яким був названий киянин Сергій Лазаренко.

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До недавнього часу він працював арбітражним керуючим і, зокрема, керував санацією новокаховської ВАТ «Південний електромашинобудівний завод». ЗМІ називали його представником інтересів в Україні скандального російського мільйонера Володимира Палихаты — засновника інвестиційної групи Legacy Capital і колишнього президента концерну «Росенергомаш». Лазаренко досі значиться засновником української компанії «Енергомаш-інвест», яка раніше відзначився участю в процесі банкрутства Херсонського бавовняного комбінату, і санації Запорізького сталепрокатного заводу, контроль над активами якого перейшов до неї кілька років тому.

З урахуванням такого зв’язку і того факту, що брати Клюєви в 2014-2015 р влаштувалися в РФ, є певні підстави вважати, що теоретично Палихата може бути причетний і до історії з боргами Запорізького заводу напівпровідників.

oligarh.media

У оппонирующего новому кредитору єдиного в Україні виробника полікристалічного кремнію давня історія стосунків з Клюєвими. Ще в 2007 році Клюєви вирішили взяти участь у приватизації 74,99% акцій Заводу напівпровідників з подачі підконтрольного Когану ТОВ «Силікон», у якого були необхідні патенти і технології для запуску цього підприємства, але не було достатньої кількості грошей на покупку.

Як випливає з подання Генпрокуратури до Верховної Ради з проханням дати дозвіл на притягнення Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності, на початку 2007 року він зустрівся з Коганом і запевнив, що профінансує придбання акцій Заводу напівпровідників за умови подальшого розділу їх навпіл між Клюєвими і Коганом. Останній погодився, але пізніше потрапив у боргову залежність від Клюєвих, і втратив контроль над «Силіконом», так і над Заводом напівпровідників.

Після втечі з країни Клюєвих Коган зміг взяти реванш. Ініціювавши у 2015 році процедуру банкрутства Заводу напівпровідників, він зумів пролобіювати прихід на завод близького до себе арбітражного керуючого Євгенія Кириченко. У 2017 році, будучи ліквідатором Заводу напівпровідників, Кириченко передав його цілісний майновий комплекс в оренду підконтрольному Когану ТОВ «ВАТ ” Олімп».

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У цій ситуації в цікавому становищі опинився третій гравець – державний Укрексімбанк, який до 2014 року влив в завод близько 200 млн доларів кредитів не без впливу знаходилися тоді у влади братів Клюєвих. З одного боку, у боротьбі з Коганом держбанк, який є заставним кредитором і не може контролювати комітет кредиторів, знайшов ситуативного союзника в особі наступника братів Клюєвих. І держбанк і Emi Venture Capital в суді вимагали одне і те ж: забрати майно заводу у ТОВ «ВАТ ” Олімп», і усунути близького до Когану ліквідатора Кириченко.

Частково завдання було виконано: у грудні минулого року суд відсторонив Кириченко, в тому числі на тій підставі, що прокуратура Запоріжжя звинувачує його у заволодінні майном, що перебуває в заставі Укрексімбанку. Новим ліквідатором стала креатура держбанку Катерина Дейнегіна, і незабаром стало відомо, що договір оренди з ТОВ «ВАТ Олімп» був розірваний. З іншого боку, Укрексімбанк опинився на одній стороні барикади із згаданою фірмою Когана «Ай.Ти.Джі-Інвест» у спробі оскаржити узаконення судом контролю над комітетом кредиторів Заводу напівпровідників згаданої Emi Venture Сергія Лазаренка.

У сухому залишку Укрексімбанк зараз має “свого” ліквідатора заводу, майно якого знаходиться у нього в заставі, і таким чином може блокувати можливі спроби новоспеченого глави комітету кредиторів організувати аукціон з продажу цього майна в потрібні руки за подібною ціною. Але чи довго це триватиме, з урахуванням особливостей роботи судової системи України і прийдешньої зміни керівництва держбанку, невідомо.

 

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