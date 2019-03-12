Сергій Лямець: “Прозріння прийшло Портрета десь посеред України”

Прозріння прийшло Портрета десь посеред України. Він йшов своїм шляхом, похмуро думаючи про останній розслідуванні Бігуса. Там розповідалося, як прокурори і СБУ кришували контрабанду зброї.

Попереду щільною юрбою стояли виборці, які повинні були цікавитися томосом і ходом посівної. Але в будь-який момент могла статися провокація.

«Як же ви за@балі!»

Раптово подув сильний вітер, і президента забрав зі свого шляху. Нога пухла головнокомандувача з усього розмаху опустилася в брудну смердючу дійсність.

«Бл@дь!» — голосно вискнув Портрет.

У свій час Ісаак Ньютон не помітив синця на маківці. Портрет теж не звернув уваги на мокру ногу, що стирчала по щиколотку у чорній грязі. В змучений мозок президента вже впилася яскрава соковита думка.

Він різко передумав йти до тільки що звезеним виборцям і хвацько перебіг дорогу. Поруч з ним, ледве встигаючи за головнокомандувачем, мчав худий охоронець у чорному.

«Віталік, дай монетку!»

Портрет підбіг до стоїть на розі телефонному автомату і наполегливо простягнув руку до вартового. Той тяжко зітхнув – Портрет ніколи не поверне позичені гроші – але монетку дав.

«Алло! Аллі!» — почав кричати в трубку президент.

Охорона вже влаштувала імпровізоване оточення. Вона відтіснила прихильників чинного президента подалі і вишикувалася в щільне кільце. Щоб випадкові перехожі не підслухали розмову державної важливості, охоронці задіяли план «В». Вони дістали мобіли і на всю гучність включили Олега Винника.

«Довго стояли біля воріт раю,

Але так і не пустили…» — почав голосити бабський угодник.

Тим часом на зв’язок з Портретом екстрено зібралися всі, кого вдалося нашкребти в стінах Адміністрації.

«Петро Олексійович, звідки ви дзвоните?» — поцікавився кращий технолог президента Ігор Гринів, почувши улюблену музику.

«З автомата».

«Чому не з урядової?»

«Ти з глузду з’їхав? – обурився Портрет. — Щоб Аваков записав?»

Технолог внутрішньо цыкнул на самого себе і миттю виправився.

«Так що за геніальна ідея, пане президент?»

Стоять поруч шанобливо глянули на старшого колегу. Ніхто з них не вмів так швидко прати прикре минуле.

«Я зрозумів… А х@ми виправдовуємося?»

Адміністрація президента переглянулась.

«Навіщо ми отэто все «Не розгойдуйте човен?» і «Якщо є факти»…»

Гринів кисло посміхнувся. Це він придумав відмазуватися.

«Ну а як нам вчинити?»

Портрет від нетерпіння ледь не зламав трубку апарата.

«Ми почнемо боротися зі злочинністю!»

Гринів підняв очі на одне з стоять. Але в очах того не виявилося жодної думки.

«Що?»

«Відкривайте кримінальні справи! Беріть усіх, хто причетний».

«У сенсі?» — не зрозумів Гринів.

Минула чергова хвилина. Портрет знову простягнув руку до охоронця, і той вклав у неї останню монету.

«Значить, слухай сюди, — загарчав в трубку президент. – Хто ще не замазаний в історії?»

«ДБР ще чисті, пан президент», — миттєво відреагував випадково опинився в Адміністрації Олександр Грановський.

«Відмінно! Нехай заводять справи на всіх, хто там у Бігуса!»

«Вже робимо!»

«І Бігуса до ордену!»

Стояли нервово посміхнулися.

«Може, все-таки не треба?»

«Ну я не знаю, подумайте там! – швидко відмахнувся президент. – Саме я!»

«Що ви?»

«Я буду головний борець з корупцією!»

Стоять навколо апарату розуміюче переглянулися. Це дійсно було геніально.

«Я прошу вибачення, пане президенте», — акуратно вклинився Гринів.

«Шо?»

«А за Гладковскому теж?»

Біля Портрета від обурення перехопило подих, і на мить він завмер. Швидко оговтавшись, президент тільки відкрив рот, щоб виплюнути в трубку рідкісну гидоту. Але тут в апараті щось запиликало, і зв’язок перервався.

«Як… Півхвилини ж тільки…»

Гнів нахлинув швидше звичайного, і президент почав з усієї сили бити пластикової трубкою по алюмінієвому корпусу автомата. Намагаючись заглушити шум, охоронці почали підспівувати Віннику.

«По-олчица!»

Доламавши трубку, Портрет рішучим рухом заліз у кишеню і витяг мобілу. Але поки він рився в контактах, спалах гніву вже вляглася, і тривожне «Аллі» Гриніва головнокомандувач відповів спокійно і навіть миролюбно:

«Ні, Ігор. Я сказав беріть «всіх», а не Гладковського».

Disclamer:

Politicus Vulgaris — це вигадані історії про людей, що живуть в паралельних вимірах. Вони двійники українських політиків, але далеко не такі моральні і духовні, як вони.