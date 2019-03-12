Сергій Лямець: “Прозріння прийшло Портрета десь посеред України”

Прозріння прийшло Портрета десь посеред України. Він йшов своїм шляхом, похмуро думаючи про останній розслідуванні Бігуса. Там розповідалося, як прокурори і СБУ кришували контрабанду зброї.
Попереду щільною юрбою стояли виборці, які повинні були цікавитися томосом і ходом посівної. Але в будь-який момент могла статися провокація.
«Як же ви за@балі!»
Раптово подув сильний вітер, і президента забрав зі свого шляху. Нога пухла головнокомандувача з усього розмаху опустилася в брудну смердючу дійсність.
«Бл@дь!» — голосно вискнув Портрет.
У свій час Ісаак Ньютон не помітив синця на маківці. Портрет теж не звернув уваги на мокру ногу, що стирчала по щиколотку у чорній грязі. В змучений мозок президента вже впилася яскрава соковита думка.
Він різко передумав йти до тільки що звезеним виборцям і хвацько перебіг дорогу. Поруч з ним, ледве встигаючи за головнокомандувачем, мчав худий охоронець у чорному.
«Віталік, дай монетку!»
Портрет підбіг до стоїть на розі телефонному автомату і наполегливо простягнув руку до вартового. Той тяжко зітхнув – Портрет ніколи не поверне позичені гроші – але монетку дав.
«Алло! Аллі!» — почав кричати в трубку президент.
Охорона вже влаштувала імпровізоване оточення. Вона відтіснила прихильників чинного президента подалі і вишикувалася в щільне кільце. Щоб випадкові перехожі не підслухали розмову державної важливості, охоронці задіяли план «В». Вони дістали мобіли і на всю гучність включили Олега Винника.
«Довго стояли біля воріт раю,
Але так і не пустили…» — почав голосити бабський угодник.
Тим часом на зв’язок з Портретом екстрено зібралися всі, кого вдалося нашкребти в стінах Адміністрації.
«Петро Олексійович, звідки ви дзвоните?» — поцікавився кращий технолог президента Ігор Гринів, почувши улюблену музику.
«З автомата».
«Чому не з урядової?»
«Ти з глузду з’їхав? – обурився Портрет. — Щоб Аваков записав?»
Технолог внутрішньо цыкнул на самого себе і миттю виправився.
«Так що за геніальна ідея, пане президент?»
Стоять поруч шанобливо глянули на старшого колегу. Ніхто з них не вмів так швидко прати прикре минуле.
«Я зрозумів… А х@ми виправдовуємося?»
Адміністрація президента переглянулась.
«Навіщо ми отэто все «Не розгойдуйте човен?» і «Якщо є факти»…»
Гринів кисло посміхнувся. Це він придумав відмазуватися.
«Ну а як нам вчинити?»
Портрет від нетерпіння ледь не зламав трубку апарата.
«Ми почнемо боротися зі злочинністю!»
Гринів підняв очі на одне з стоять. Але в очах того не виявилося жодної думки.
«Що?»
«Відкривайте кримінальні справи! Беріть усіх, хто причетний».
«У сенсі?» — не зрозумів Гринів.
Минула чергова хвилина. Портрет знову простягнув руку до охоронця, і той вклав у неї останню монету.
«Значить, слухай сюди, — загарчав в трубку президент. – Хто ще не замазаний в історії?»
«ДБР ще чисті, пан президент», — миттєво відреагував випадково опинився в Адміністрації Олександр Грановський.
«Відмінно! Нехай заводять справи на всіх, хто там у Бігуса!»
«Вже робимо!»
«І Бігуса до ордену!»
Стояли нервово посміхнулися.
«Може, все-таки не треба?»
«Ну я не знаю, подумайте там! – швидко відмахнувся президент. – Саме я!»
«Що ви?»
«Я буду головний борець з корупцією!»
Стоять навколо апарату розуміюче переглянулися. Це дійсно було геніально.
«Я прошу вибачення, пане президенте», — акуратно вклинився Гринів.
«Шо?»
«А за Гладковскому теж?»
Біля Портрета від обурення перехопило подих, і на мить він завмер. Швидко оговтавшись, президент тільки відкрив рот, щоб виплюнути в трубку рідкісну гидоту. Але тут в апараті щось запиликало, і зв’язок перервався.
«Як… Півхвилини ж тільки…»
Гнів нахлинув швидше звичайного, і президент почав з усієї сили бити пластикової трубкою по алюмінієвому корпусу автомата. Намагаючись заглушити шум, охоронці почали підспівувати Віннику.
«По-олчица!»
Доламавши трубку, Портрет рішучим рухом заліз у кишеню і витяг мобілу. Але поки він рився в контактах, спалах гніву вже вляглася, і тривожне «Аллі» Гриніва головнокомандувач відповів спокійно і навіть миролюбно:
«Ні, Ігор. Я сказав беріть «всіх», а не Гладковського».
Disclamer:
Politicus Vulgaris — це вигадані історії про людей, що живуть в паралельних вимірах. Вони двійники українських політиків, але далеко не такі моральні і духовні, як вони.