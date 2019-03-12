«Донецька Прип’ять»: у соцмережі опублікували фото зруйнованих Пісок

У соціальних мережах В одному з спільнот опублікували знімки зруйнованих будинків в селищі Піски, розташованому на околиці непідконтрольного Україні Донецька.

У коментарі до фото зазначено:

«Піски — місце відчуження»

На знімках показані раніше розкішні особняки, які в результаті обстрілу перетворилися в руїни. Користувачі в коментарях під фото відзначають, що раніше Піски вважалися елітним селищем, а зараз швидше нагадують Прип’ять:

«Донецька Прип’ять. Печаль»

«Як же це сумно…»

«Елітне селище… був…дуже шкода».