«Донецька Прип’ять»: у соцмережі опублікували фото зруйнованих Пісок

У соціальних мережах В одному з спільнот опублікували знімки зруйнованих будинків в селищі Піски, розташованому на околиці непідконтрольного Україні Донецька.
У коментарі до фото зазначено:
«Піски — місце відчуження»
На знімках показані раніше розкішні особняки, які в результаті обстрілу перетворилися в руїни. Користувачі в коментарях під фото відзначають, що раніше Піски вважалися елітним селищем, а зараз швидше нагадують Прип’ять:
«Донецька Прип’ять. Печаль»
«Як же це сумно…»
«Елітне селище… був…дуже шкода».