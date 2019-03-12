Борис Колесніков у «ДНР» пече печиво для підданих Лукашенко

Кондитерський бізнес соратника Януковича процвітає на окупованих територіях.

З кінця 2018 року на прилавки білоруських магазинів почало потрапляти печиво підприємство «Тор» (колишня назва – «Конті») з підконтрольного бойовикам ДНР Донецька. «Конті» вважається однією з найбільших кондитерських компаній на пострадянському просторі, її власником є віце-прем’єр України часів президентства Януковича Борис Колесніков (на фото). Журналіст Ігор Ілляш з Belsat.eu з’ясовував як контрабанда з ДНР потрапляє в Білорусь і хто цим займається.

Першими на появу в Білорусі продукції з ДНР звернули увагу журналісти ще в січні. Печиво «Лугове» продавалося в мережі гипердискаунтеров «Скарбничка», що належить приватній компанії «Баниар» (вона також володіє супермаркетами BIGZZ). Пізніше користувачі соціальних мереж знайшли донецьке печиво «MixFruit» і державної мережі магазинів «Веста» в місті Борисов.

Belsat.eu вже кілька років розслідує торговельні зв’язки Білорусі з ДНР і ЛНР, однак вперше ми зіткнулися не з експортом на підконтрольні бойовикам території, а з імпортом. Як це стало можливим?

«Ми в ці ігри не граємо»

У гипердискаунтере «Скарбничка» журналіст belsat.eu знайшов два види печива з ДНР: «Лугове» з апельсином і «Лугове» з молоком. На етикетці зазначено дані виробника та місце виробництва: ДП «Тор» Донецьк і Горлівка. Уповноважений виробником імпортер в Білорусь – спільне товариство з обмеженою відповідальністю (СТОВ) «Белвингрупп».

«Белвингрупп» – одна з найуспішніших приватних компаній на алкогольному ринку Білорусі. Фірма має державну ліцензію на імпорт алкоголю, а також є офіційним дистриб’ютором іноземних алкогольних брендів в Білорусі. Компанія входить в холдинг Garsia Group, якому належить мережа магазинів алкогольних «Wine & Spirits» і «Гарсія», а також торгова марка «Сябри». Навіщо компанії з гарною репутацією знадобилося возити в Білорусь печиво з охопленого війною регіону?

Ми зв’язалися з співвласником групи компаній Garsia Group Сергієм Тюшкевичем. Бізнесмен заявив: він вперше чує про те, що його компанія працює з Донецьком, пообіцяв з’ясувати всі обставини і після цього дати belsat.eu розгорнутий коментар. На наступний день Сергій Тюшкевич розповів, що «Белвингрупп» дійсно з грудня 2018 року постачає до Білорусі близько п’яти тонн печива торгової марки «Кариби» (належить ДП «Тор») щомісяця. Однак фірма має контракт з російською компанією і бізнесмен був дуже здивований, дізнавшись, що печиво проводилася в так званій ДНР. Тюшкевич назвав цю ситуацію «прикрим непорозумінням, яке ми, звичайно, виправимо».

— Існує представництво компанії «Конті» в Російській Федерації. Це представництво і продає нам печиво. Я вперше від вас почув, що воно здійснюється в Донбасі.

— Тобто ви працюєте з Борисом Колесниковим?

— Ми з ним не знайомі. Я навіть не знаю, хто там власник і кого вони підтримують! Ми спілкувалися тільки з менеджером з експорту.

— Після того, з’ясувалося, збираєтеся ви скасувати це співробітництво?

— Природно, ми скасуємо співпрацю. До нас приходить багато пропозицій – мовляв, продайте що-то в ДНР. Але ми завжди відмовлялися. Ми в ці ігри не граємо. Наше завдання – бути подалі від політики.



Печиво з ДНР, що продається в Білорусі

Бізнес під прикриттям

Головним власником кондитерської компанії «Конті» є Борис Колесніков. Холдинг «Конті» включає в себе заводи в Донецьку, Горлівці, а також у російському Курську. Згідно журналу «Фокус», Колесніков займає 25-у позицію в списку найбагатших бізнесменів України, його багатство видання оцінює в $ 275 млн. Проте Борис Колесніков не тільки олігарх, але і політик. Він тричі обирався до Верховної Ради від Партії регіонів, а під час президентства Віктора Януковича обіймав посаду віце-прем’єра і міністра інфраструктури України. Тепер Колесніков – один з лідерів проросійської партії «Опозиційний блок», що прийшла на зміну Партії регіонів. За повідомленнями ЗМІ, Борис Колесніков – один олігарха Ріната Ахметова, який є найбагатшою людиною України. Брат олігарха Ігор Ахметов – один з акціонерів «Конті».



Віктор Янукович і Рінат Ахметов

Повідомлялося, що з початком війни в Донбасі робота заводів «Конті» на підконтрольних бойовикам територіях зупинилася. Головний офіс компанії переїхав в Костянтинівку, що контролюється офіційним Києвом. У компанії «Конті» за останні роки неодноразово підкреслювали, що не мають відношення до заводам у Донецьку та Горлівці. У 2015 році ті навіть змінили назву – «Конті» перетворилася в ДП «Тор». Проте продовжила продавати ту саму продукцію, що і раніше.

«Офіційно їх нібито «віджали» ДНРовцы. Але, за неофіційними даними, контроль над «Конті» (зараз «Тор») зберігає Колесніков. Просто перейменував фабрику для відводу очей», – говорить український журналіст, уродженець Донецька Денис Казанський.

Про те, що заводи в Горлівці і Донецьку не були захоплені бойовиками і залишилися у власності Колеснікова, кажуть наші джерела на боці сепаратистів. Колишній польовий командир Олександр Ходаківський розповів belsat.eu, що фабрики не були націоналізовані і Колесніков залишається їх власникам. Правда, здійснює безпосереднє керівництво – сказати не може. Місцевий політичний телеграм-канал «Донецький абориген» свідчить у свою чергу, що Колесніков взагалі не втратив жодного свого майна на територіях, підконтрольних ДНР.



Етикетка печива, що продається в Мінську

На ДП «Тор» belsat.eu підтвердили, що партнером підприємства в Білорусі є «Белвингрупп», проте подробиці співпраці дізнатися не вдалося. Інформацію про те, що керівництво «Белвингрупп» не знало про походження печиво, Євген Порохненко коментувати відмовився: «Я не підтверджую і не спростовую».

У свою чергу, в «Белвингрупп», пославшись на комерційну таємницю, так і не повідомили belsat.eu назва російської компанії, з якою вони мали контракт на постачання печива.

Нагадаємо, згідно з українським законодавством, заборонена будь-яка торгівля з підприємствами, що знаходяться на підконтрольних бойовикам територіях. Така торгівля фактично прирівнюється до контрабанди.

Що в підсумку

Якщо вірити бізнесменові Сергію Тюшкевичу, «Белвингрупп» фактично обдурили. Вони укладали контракт з російським представництвом «Конті», а отримали продукцію, яка була вироблена в окупованому Донецьку. Це ще одне свідчення на користь версії, що підприємства в Горлівці і Донецьку де-факто залишилося у власності Бориса Колеснікова. Під прикриттям російського представництва компанії Колеснікова був організований збут продукції заводів з території ДНР в треті країни – зокрема, в Білорусь. Якщо б компанія «Конті» втратила контроль над своїми заводами в Горлівці і Донецьку, організувати таку схему було б фактично неможливо.

У «Белвингрупп», пославшись на комерційну таємницю, не повідомили belsat.eu назва російської компанії, з якою вони мали контракт на постачання печива. Але в даній схемі ця компанія в будь-якому випадку виконувала роль фірми-прокладки, без яких торгівлю білоруських підприємств з ЛДНР неможливо собі уявити.

Отримати коментар особисто у Бориса Колеснікова belsat.eu не зміг.