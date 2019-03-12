Юрій Луценко засвітив у Римі брендовий куртку вартістю майже 60 тисяч гривень

Днями з’явилося відео, як генеральний прокурор Юрій Луценко разом з дружиною Іриною гуляє по столиці Італії. Журналісти розглянули куртку, в якій 54-річний глава ГПУ ходив по вулицях Риму.

Як виявилося, Юрій Луценко любить брендові речі. У Римі на ньому була чорна куртка-бомбер Grenade з натуральної овечої шкіри від німецького бренду Philipp Plein (Філіп Пляйн) з логотипом на спині.

Цілком ймовірно, що Луценко купив її в Італії, так як шиють їх саме там. В Києві така курточка була у мультибрендовому бутіку SANAHANT, в якому дуже люблять отоварюватися народні депутати та чиновники, але там вона вже розпродана.

Журналісти знайшли куртку в італійському онлайн магазині і виявилося, що вона коштує €1998, або 59 420 гривень за курсом НБУ на 12.03.2019 року.

Куртка, як у Юрія Луценка коштує майже дві тисячі євро

Бренд Philipp Plein представлений більш ніж в 40 країнах світу. Штаб квартира компанії розташована в Швейцарії, фабрика по виготовленню одягу знаходиться в Італії, підприємство, що виробляє колекції для дому – в Німеччині.