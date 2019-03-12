Шушкевич: Лукашенко сам запрошує армію Росії в Білорусь

Президент Білорусі запрошує російські військові частини в країну і, тим самим, принижує власну армію.

«Росії абсолютно немає чого анексувати Білорусь, тому що розкривши рот від радості, Лукашенко сам запрошує сюди військові частини брати участь у парадах на 3 липня, дату звільнення Мінська від фашистської окупації. Не треба навіть ніякої агресії: росіян в Білорусь запрошують з їх технікою і прапорами. І якщо Україна гордо відстоює свою незалежність, то Лукашенко принизив власну армію, хоча він скрізь і заявляє, що це не так», – заявив Шушкевич.

Як розповів перший керівник, в білоруській армії відсутня навіть білоруська мова, усі ведеться російською. Як вважає Шушкевич, Україна правильно вчинила, створивши власну автокефальну церкву

«А у нас дякують і кланяються в бік Кирила. Це явно непотребная річ і негідна. В плані інформації білоруси орієнтовані на телевізор, вважаючи, що живуть добре, і більше ні на що не претендують», – зізнався він.

Також Шушкевич розповів про сенсі Союзної держави, привівши в приклад свої поїздки.

«Коли Я лечу через Москву, то повинен отримати там свій багаж, пройти митний огляд, і тільки потім здати його знову. І що це дало Союзну державу? Нічого, крім нісенітниці і оголошення, що громадяни Союзної держави проходять через ворота №3, а решта – через нормальні ворота. Більше я не знаю ніякої користі», – розповів Шушкевич.