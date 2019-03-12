НАБУ знайшло у радника голови Полтавської ОДА майже 180 тисяч євро

Також, як зазначили джерела, за ініціативою правоохоронців суд наклав арешт на автомобіль Mercedes G 63 AMG 2017 року випуску, який, за даними слідства, подарували голові Полтавської облдержадміністрації Головко.

Детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшук у квартирі радника голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка Олександра Литвинова і знайшли у нього майже 180 тисяч євро.

За словами співрозмовників, в ході обшуку детективи знайшли та вилучили €178,77 тис, банківські картки і iMac, на які пізніше суд наклав арешт.

Також, як зазначили джерела, за ініціативою правоохоронців суд наклав арешт на автомобіль Mercedes G 63 AMG 2017 року випуску, який, за даними слідства, подарували голові Полтавської облдержадміністрації Головко.