У Європі повністю заборонили Boeing 737 MAX: що відомо

Європейський Союз призупинив всі польоти Boeing 737 MAX 8 після авіакатастрофи літака цього типу в Ефіопії 10 березня.

Про це сказано в заяві Європейського агентства з авіаційної безпеки. Всього від експлуатації повітряного судна вже відмовилися понад 27 авіакомпаній по всьому світу.

У зв’язку з цим відбулося НП в небі над Румунією. Літак Boeing 737 MAX авіакомпанії Norwegian, що слідував за маршрутом Стокгольм-Тель-Авів раптово розвернувся в повітрі і відправився назад в пункт відправлення.

Схожа ситуація виникла і в небі над Великобританією. За даними авіаційних порталів Flightradar24 і Airlive, літаки Boeing 737 MAX 8, виконували рейси в цю країну, розгортаються і повертаються в аеропорти вильоту після заборони британського регулятора на проліт лайнерів цього типу в повітряному просторі Сполученого Королівства.

Раніше авіакомпанія Norwegian оголосила про припинення використання всіх своїх 18 авіалайнерів Boeing 737 MAX 8.

Про припинення польотів Boeing 737 MAX і його модифікацій вже заявили ряд африканських і центральноамериканських авіакомпаній. Влада Китаю, Індонезії, В’єтнаму, Сінгапуру, Оману, Малайзії і Австралії також розпорядилися тимчасово припинити використання цих повітряних суден.

Посилили вимоги до пілотам літака і в Індії. Закрили повітряний простір для Boeing 737 MAX 8 також у Франції, Німеччині і Австрії.

При цьому, у корпорації Boeing офіційно прокоментували ситуацію з літаками 737 MAX. «Безпека — пріоритет номер один для Boeing, і ми повністю впевнені в безпеці 737 MAX», — йдеться в заяві компанії.