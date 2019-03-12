В Україну з Чехії екстрадували небезпечного злочинця

Поліцейські в ході спецоперації затримали уродженця Прикарпаття, який з 2017 року розшукувався за розбій.

Про це повідомили в Нацполиции.

«Мова йде про 22-річного жителя Рогатынского району, який два роки перебував у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжкого злочину – розбійного нападу на території Івано-Франківської області. За такі дії прикарпатцю загрожує до шести років позбавлення волі», – повідомляють в поліції.

Інформацію про те, що розшукуваний може переховуватися на території Республіки Чехія, правоохоронці отримали від чеських колег.

Міністерство юстиції Республіки Чехії, розглянувши відповідний запит, прийняв рішення про екстрадицію зловмисника для притягнення до відповідальності передбаченого законодавством в Україні.

По прибутті на територію України, підозрюваного доставили в ізолятор тимчасового утримання р. Івано-Франківська.