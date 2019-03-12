«Заспівають на чеченському»: Канделакі потрапила в скандал через нахабного заяви про Україну

Російська ведуча і продюсер Тіна Канделакі оскандалилася закликом відправити в Україну чеченців.

На це звернув увагу блогер Сергій Марченко на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши відповідний скрін заяви росіянки.

«Пора чеченському спецназу в туристичну поїздку по Україні, два тижні, думаю, вистачить. І заспівають на чеченською мовою, ряджені», – написала Собчак.



Марченко здивувався, чому вона так робить, адже ведуча – з претензією на інтелект, до того ж відноситься до тієї «опозиції», яка не боїться «встати і вголос сказати, що погані бояри дискредитують доброго царя».

«А тому що квитки треба продавати. І якщо є в Росії запит зачистити чеченським спецназом Україну, значить, треба відповідати своєму глядачеві», – зазначив Марченко.

За його словами, посварити народи хочуть не політики, а такі, як Канделакі. Цього хочуть майже всі росіяни за невеликим винятком.

«Коли ви дискутуєте добре чи погано, що марувские труси поїхали трусити ж*співай перед солдатами окупаційної армії, просто усвідомте: не можна туди поїхати і залишитися патріотом своєї країни. Тому що там хочуть чеченського спецназу в Києві і обов’язково запитають, чий Крим. І наші юні дарування будуть натужно бекати на камери, як нещодавно дві ва*ві сестрички у Скрипіна, що вони поза політикою і взагалі за мир, а посварити наші народи хочуть політики. Не політики. Війни хоче Канделакі. Жванецький. Навальний. Мартиросян. Ходорковський. Лепс. Познер. Всі. Весь російський народ, за дуже невеликим винятком», – додав блогер.

В коментарях Марченко також припустили, що це може бути аккаунт не Канделакі. «Мені здається, суть посту це не змінює, але ось така інформація є і прошу прийняти її до уваги», – відповів він.

У мережі розгорілися суперечки з приводу запису Канделакі. Багато підтвердили, що провідною не може бути так мало передплатників. Хоча Марченко ще раз наполіг, що актуальності пост не скасовує. До того ж, багато хто помітив, що це цілком в дусі росіянки.

«В цілому, цілком у її життєву філософію комент вписується», – зазначив Марченко.

«Ймовірно, це її аккаунт. На її сторінці і на цьому акаунті плюс-мінус одна тематика. І цей комент цілком у дусі її сторінок», – підтвердили в мережі.

«Канделакі в опозиції до інтелекту і давно», «Канделакі ніколи не була в опозиції, навпаки підспівувала влади, навіть у 2008-му», «Так, що ж вони чеченцями лякають всіх… прикриваються вічно… самі ні на що не здатні… А у нас свій спецназ знайдеться», – відповіли користувачі.