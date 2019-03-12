«Повертайся в Україну, курва!» З’явилися деталі жорстокого побиття українця в Польщі

В польській столиці Варшаві жорстоко побили українця – водія сервісу Über. Інцидент з нападом на 33-річного Романа Куликова з Харкова стався 8 березня.

Потерпілий розповів, як його побили троє п’яних поляків. При цьому нападники ображали його, вимагаючи, щоб він повертався в Україну».

«Їх було шестеро: троє хлопців і три дівчини. У машині працювало радіо – українська радіостанція, яку я зазвичай слухаю. Ніхто з пасажирів досі не заперечував. А тут почалося: «Вимкніть цю музику. Увімкніть що-небудь польське». Я відповів, що радіо в машині зламано, тому можна слухати тільки одну радіостанцію – або ж просто вимкнути музику. Вони почали розповідати, що українська музика погана і що вони хочуть тільки польську. Я повторив, що радіо зламано, але вони ніби не чули. І продовжували наполягати на своєму. В результаті я сказав їм, мовляв, чи ми далі їдемо спокійно, або я висаджую їх, і вони замовляють іншу машину. «Ні, давайте їхати», – заявили вони. А ще через 500 метрів один з них заявив: «Чуєш, курва, включи те, що я тобі сказав!» Це вже була образа, і я теж не став мовчати. В результаті зупинився і сказав їм: «Давайте на цьому і закінчимо. Виходьте», – поділився харків’янин.

Вже після зупинки поляки почали викрикувати мені, що я українець, а значить, в їх країні я – ніхто.

«Приїжджають сюди за хлібом, а самі так себе ведуть. Повертайся в свою Україну. А тут поводься тихіше», – переказав слова нападників Куликов.

Побитий Роман Куликов

Поляки почали ще більше ображати таксиста, а після накинулися на нього і почали бити. Дівчата ніби просили їх зупинитися, але самі нічого не зробили для того, щоб їм завадити, зазначив постраждалий.

За словами Куликова, його били хвилин десять. Повалили на землю, почали копати ногами.

«Я намагався зняти, що відбувається на камеру. Стиснув телефон двома руками і не відпускав. Вони в цей час продовжували наносити мені удари. В основному били по голові. Їх було троє, а я один. Просив їх припинити, але не допомагало. Б’ючи мене, вони продовжували кричати щось про те, що я українець і тут ні на що не маю права. Вони тричі збивали мене з ніг. Я кожен раз вставав, але вони знову нападали», – розповів українець.

Таксист зазначив, що побиття відбувалося біля вокзалу, де було людно, але ніхто з людей навіть не втрутився.

«Я намагався закривати руками голову, але вони все одно розбили мені обличчя. Зараз там багато подряпин і гематом. Незважаючи на те, що кілька разів я мало не впустив телефон, мені вдалося зняти побиття. Запис може бути доказом», – додав він.

Після інциденту поляки втекли, а Куликов викликав поліцію і поїхав у лікарню знімати побої. Лікарі діагностували у нього множинні гематоми на голові і вивих колінного суглоба.

Українець додав, що за два з половиною роки роботи у варшавському таксі вже не раз чув від польських клієнтів образи і побажання «повертатися на батьківщину». Останнім часом таке трапляється дедалі частіше.

«Тут українців вважають людьми другого сорту. Мені не раз давали зрозуміти, що я в цій країні ніхто і «повинен знати своє місце». Часто клієнти заводять цю тему, ледь почувши мій акцент. Починають різко висловлюватися про Україну, намагаються спровокувати і, очевидно, подивитися на мою реакцію. Кажуть, що я, як і інші «приїжджі українці», для них «обслуговуючий персонал». І я чую таке не тільки в таксі. Те ж саме буває посеред вулиці або в супермаркеті. Тут тобі постійно вказують на те, що ти не місцевий. Це дуже неприємно. До речі, в травмпункті, куди я потрапив після побиття, теж зустрів українців, яких хтось побив», – підсумував Куликов.