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«Повертайся в Україну, курва!» З’явилися деталі жорстокого побиття українця в Польщі

12.03.2019

В польській столиці Варшаві жорстоко побили українця – водія сервісу Über. Інцидент з нападом на 33-річного Романа Куликова з Харкова стався 8 березня.

Потерпілий розповів, як його побили троє п’яних поляків. При цьому нападники ображали його, вимагаючи, щоб він повертався в Україну».

«Їх було шестеро: троє хлопців і три дівчини. У машині працювало радіо – українська радіостанція, яку я зазвичай слухаю. Ніхто з пасажирів досі не заперечував. А тут почалося: «Вимкніть цю музику. Увімкніть що-небудь польське». Я відповів, що радіо в машині зламано, тому можна слухати тільки одну радіостанцію – або ж просто вимкнути музику. Вони почали розповідати, що українська музика погана і що вони хочуть тільки польську. Я повторив, що радіо зламано, але вони ніби не чули. І продовжували наполягати на своєму. В результаті я сказав їм, мовляв, чи ми далі їдемо спокійно, або я висаджую їх, і вони замовляють іншу машину. «Ні, давайте їхати», – заявили вони. А ще через 500 метрів один з них заявив: «Чуєш, курва, включи те, що я тобі сказав!» Це вже була образа, і я теж не став мовчати. В результаті зупинився і сказав їм: «Давайте на цьому і закінчимо. Виходьте», – поділився харків’янин.

Вже після зупинки поляки почали викрикувати мені, що я українець, а значить, в їх країні я – ніхто.

«Приїжджають сюди за хлібом, а самі так себе ведуть. Повертайся в свою Україну. А тут поводься тихіше», – переказав слова нападників Куликов.

Побитий Роман Куликов

Поляки почали ще більше ображати таксиста, а після накинулися на нього і почали бити. Дівчата ніби просили їх зупинитися, але самі нічого не зробили для того, щоб їм завадити, зазначив постраждалий.

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За словами Куликова, його били хвилин десять. Повалили на землю, почали копати ногами.

«Я намагався зняти, що відбувається на камеру. Стиснув телефон двома руками і не відпускав. Вони в цей час продовжували наносити мені удари. В основному били по голові. Їх було троє, а я один. Просив їх припинити, але не допомагало. Б’ючи мене, вони продовжували кричати щось про те, що я українець і тут ні на що не маю права. Вони тричі збивали мене з ніг. Я кожен раз вставав, але вони знову нападали», – розповів українець.

 

Таксист зазначив, що побиття відбувалося біля вокзалу, де було людно, але ніхто з людей навіть не втрутився.

«Я намагався закривати руками голову, але вони все одно розбили мені обличчя. Зараз там багато подряпин і гематом. Незважаючи на те, що кілька разів я мало не впустив телефон, мені вдалося зняти побиття. Запис може бути доказом», – додав він.

Після інциденту поляки втекли, а Куликов викликав поліцію і поїхав у лікарню знімати побої. Лікарі діагностували у нього множинні гематоми на голові і вивих колінного суглоба.

Українець додав, що за два з половиною роки роботи у варшавському таксі вже не раз чув від польських клієнтів образи і побажання «повертатися на батьківщину». Останнім часом таке трапляється дедалі частіше.

«Тут українців вважають людьми другого сорту. Мені не раз давали зрозуміти, що я в цій країні ніхто і «повинен знати своє місце». Часто клієнти заводять цю тему, ледь почувши мій акцент. Починають різко висловлюватися про Україну, намагаються спровокувати і, очевидно, подивитися на мою реакцію. Кажуть, що я, як і інші «приїжджі українці», для них «обслуговуючий персонал». І я чую таке не тільки в таксі. Те ж саме буває посеред вулиці або в супермаркеті. Тут тобі постійно вказують на те, що ти не місцевий. Це дуже неприємно. До речі, в травмпункті, куди я потрапив після побиття, теж зустрів українців, яких хтось побив», – підсумував Куликов.

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